Çocuklarda büyüme ağrısı nedir

“Çocuklardaki her ağrıya büyüme ağrısı deyip geçmeyin” Çocuklarda sıklıkla baldırın arka kısmında ve uyluğun ön kısmında görülen ağrılar hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Göçer, “Fakat bu bazen daha ciddi sağlık problemlerinin işareti olabiliyor” diyerek anne babaları dikkatli olmaya çağırdı. İşte detaylar...

Çocuklarda yaşanan ağrıların çoğunlukla büyüme ağrısı olduğu düşünülüyor. Ancak Doç. Dr. Hasan Göçer konuyla ilgili aydınlatmalarda bulundu ve anne babaları uyarak, “Büyüme ağrısı ile diğer hastalıklar ayırt edilemiyor. Özellikle kemik tümörleri, eklem iltihabı, enfeksiyon, kan hastalıkları büyüme ağrısı dışındaki önemli hastalıklardır. Ağrının olduğu bölgede elle hissedilen şişlik, katılık, ısı yükselmesi büyüme ağrılarında olmaz” dedi.

“BAZI KEMİK TÜMÖRLERİ GECELERİ ŞİDDETLİ AĞRIYA NEDEN OLUR”

Büyüme ağrısı yoğunluğunun her iki bacakta da değişerek, yerinin sürekli farklılaştığını ifade eden Göçer, şöyle konuştu:

“Bazı kemik tümörleri kemiği zayıflattığı için özellikle gün içinde hareket sonrası daha fazla hissedilir ve dinlenmekle azalırken, tümör büyüdükçe hem yoğunluğu artar hem de ağrı devamlı hale gelir. Bazı kemik tümörleri uyku esnasında bile çok şiddetli olabiliyor. Ağrı kesicilerle çok çabuk bir şekilde tüm rahatsızlıklar gider. Bu tür kemik tümörlerinin en büyük özelliği ağrının hep aynı yerde ve tek bir bölgede bulunmasıdır. Halbuki büyüme ağrıları her iki bacakta geniş bir alanda veya sürekli değişen tarzda farklı yerlerde ortaya çıkar.”

“TANI KOYMAK ZOR, ANNE BABALAR İZLEMEK ZORUNDA”

Büyüme ağrısının tanısının zor olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Göçer, “Ancak altta yatan daha önemli bir nedenin bulunmadığının anlaşılması daha önemlidir. Bu da uzman doktorun muayenesi, ailenin gözlemleri, bazı durumlarda görüntüleme yöntemleri ve kan testleri ile altta yatan farklı bir nedenin bulunmadığının ortaya konması ile mümkün olur. Büyüme ağrılarında tedavi; parasetamol içeren ağrı kesiciler, masaj, sıcak su torbaları ve germe egzersizleri yeterlidir. Özellikle anne babaların takibi ve gözlemi çok önemlidir. Bu uygulamalara rağmen geçmeyen ve çoğalan ağrılarda mutlaka doktora gidilmelidir” diye konuştu.