Canan Hoca peynirin yararlarını açıkladı

Canan Karatay, "En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağı peynirdir. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) görülmez. Türkiye'de sen de osteoporoz var diye yıllarca hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir bunların hepsinin alternatifidir. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol peynir yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önleyebilirsiniz." dedi.

"TÜRK İNSANINI BESİNSİZ BIRAKTILAR"

Ezine peynirinin faydalarını anlatan Canan Karatay, peynirin her gün yemeniz gerektiğini söyledi. "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Neden avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin diyerek Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar."

PEYNİRİN FAYDALARI

Çocukların gelişimine katkıda bulunan Ezine peyniri, aynı zamanda kemik ve diş sağlığına da fayda sağlar.



Vücuda doğal olarak enerji verir.



Ezine peyniri, aminoasit kaynağı olduğu için zekâ gelişimine katkıda bulunur.



Hafızayı güçlendirerek ileride ortaya çıkabilecek hafıza kaybı veya Alzheimer gibi hastalıkları önler.



Ezine peyniri, içinde yüksek miktarda bulunan protein sayesinde vücudun protein ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılar.



Ezine peynirinin kolesterol oranı düşük olduğu için trans yağ asidi içermez ve vücudunuzun kolesterol dengesine fayda sağlar.



A vitamini bakımından çok zengin olan Ezine keçi peyniri, düzenli yendiğinde bağışıklık sistemini düzenler.