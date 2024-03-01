Çocuklarda oyun ve sosyal medya bağımlılığı alarm veriyor. Uzmanından ailelere kritik uyarılar

Uzm. Dr. Bahtiyar, psikologlara en çok akran zorbalığı, dikkat eksikliği ve hiperaktif bozuklukları nedeniyle başvurulduğunu söyledi.

Bu sorunların okul reddine yol açabileceğini belirten Bahtiyar, bu tür vakaları detaylı bir şekilde değerlendirip, tedavi sürecini başlattıklarını ifade etti.

Dr. Gökhan Bahtiyar, “Bu bağımlılık normal iletişim yollarıyla aşamadıkları takdirde, ailelerin uzman desteği alması gerekiyor” dedi.

“HEM DANIŞANLARIMIZA HEM DE AİLELERİNE YARDIMCI OLUYORUZ”

Bahtiyar, ailelere de önerilerde bulunduğunu dile getirdi.

Dr. Gökhan Bahtiyar, “Dikkat eksikliği problemi olanlara ilaç veya psikoterapi tedavisi uyguluyoruz. Ailelerin de davranışlarından kaynaklanan başka sorunlar varsa, onları da fark edip, onlara da tedavi seçenekleri sunuyoruz. Kaygı, hayatımızın bir parçasıdır. Bunu hastalık olarak görmek yerine, yaşamın bir gerçeği olarak kabullenip, yönetebilmek önemlidir. Bunu anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kaygı arttığında nasıl baş edebilecekleri konusunda onlara rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz. İlaç tedavisi gerekiyorsa, ilaç tedavisi, gerekmiyorsa, uygun psikoterapi yöntemleri ile hem danışanlarımıza hem de ailelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

“ÇÖZÜM ODAKLI OLMALARINI BEKLİYORUZ”

Uzman Psikolog Bahtiyar, sosyal medya ve oyun bağımlılığının çocuk ve gençler için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Bahtiyar, çocukların aileleriyle iletişim kuramadıklarında kendilerine veya çevrelerine zarar verebileceklerini söyledi.

Bahtiyar, sosyal medya ve oyun bağımlılığının gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerini engellediğini ve onları sanal bir dünyaya hapsettiğini belirtti.

Bahtiyar, şöyle devam etti:

“Gençler sosyal ilişki kurmayı unutuyorlar ve aile içinde karşılaştıkları engeller karşısında aşırı tepkiler gösterebiliyorlar. Kendilerine veya başkalarına zarar verme gibi davranışlar ortaya çıkabiliyor. Sosyal medya ve interneti hayatımızdan çıkaramayız, ama bunu dengeli bir şekilde kullanmalıyız. Bir yöne kayarsak, bu denge bozulur. Sosyal medya ve oyunlar bir sınır içinde kaldığında, sorun yaratmaz ama bu sınırı aştığında, bizi sosyal hayattan uzaklaştıran ve hastalıklı bir bağımlılık haline gelen bir durum olur. Bu sorunları yaşayan aileler, çocuklarına tepki göstermek yerine, anlayışlı ve çözüm odaklı olmalıdırlar. Eğer aile içinde bu sorunu çözemiyorlarsa, bir psikiyatri veya psikoloji uzmanına başvurmalıdırlar. Burada objektif bir değerlendirme ile hem sorunlu gence veya çocuğa hem de aileye destek olabiliriz. Ailelerden, gençlere çok fazla baskı yapmamalarını, anlayışlı ve çözüm odaklı olmalarını bekliyoruz”