Öldüğünü sosyal medyadan böyle duyurdu. Kısa zamanda paylaşım ve beğeni rekoru kırdı

Sosyal medya platformları, insanların hayatlarının en önemli anlarını doğumdan ölüme kadar paylaştıkları yerler oldu.

Kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kaybeden 25 yaşındaki Daniella Thackray, LinkedIn hesabından ölüm haberini önceden hazırladığı bir paylaşımla duyurdu.

Daniella Thackray, 25 yaşında, İngiltere'nin Leeds şehrinde bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyordu.

Ölümünden sonra ailesi tarafından yayınlanan paylaşımında şöyle dedi:

“Bunu okuyorsanız, kansere yenildiğimi ve ailemin sizlere son mesajımı ilettiğini bilin.”

Paylaşım, 8 binin üzerinde beğeni ve 3 bin civarında yorum topladı.