Çocuklarda sıklıkla görülen hastalıkla ilgili dikkat çeken tedavi

DHA’nın haberine göre; Son yıllarda özellikle 10-16 yaşları arasındaki çocuklarda sıklıkla görülen skolyoz, aileleri endişelendirirken çocukların da yaşam kalitesini düşürüyor. Ancak belirli bir dereceyi geçen vakalarda yeni tedavi yöntemlerinden 'ipli skolyoz' ile bu sorunun kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Okan Özkunt, ameliyatların avantajlarını anlattı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Okan Özkunt, “Eğrilik 40 derece ve üzerine çıktığında ki bu fiziksel muayene ve tetkiklerle hızlıca teşhis edilebilir veya hızlı eğrilme görüldüğünde cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekebilir. Klasik yöntemde vidalar ve çubuklar yardımıyla açık ameliyatta düzeltme sağlanıp omurgaya dondurma işlemi uygulanmaktadır. Fakat skolyozun ameliyatla tedavisinde yeni bir yöntem olarak ipli skolyoz (vertebral body tethering) gitgide popülerleşen ve ön plana çıkan bir tedavi olmaktadır” sözlerini kullandı.

İPLİ SKOLYOZ TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

İpli skolyoz tedavisinin klasik skolyoz tedavisine göre pek çok avantajı bulunduğunu ifade eden Özkunt, bu avantajları şöyle sıraladı:

"Ailelerin skolyoz tedavilerinin çocuklarının boyunun uzamasını engelleyebileceğini düşünse de boy etkilenmiyor. Hatta aksine tedavi sonrasında hastanın boyu uzadıkça eğrilik de düzelmeye devam eder; küçük eğrilikler de zamanla kaybolur. Yöntem sayesinde hastanın omurga hareketleri kısıtlanmamış olur. Klasik yöntemden farklı olarak özellikle sporla uğraşan çocuklarda daha erken üst düzey spora dönme sağlanmış olur. Çocukların hastane kalışı, daha sonraki yara iyileşmesi ve günlük hayata dönüş süreleri de daha hızlı gerçekleşir."

ENDOSKOPİK YÖNTEMLE KOLAY TEDAVİ

“İpli skolyoz ameliyatında vidalar arasına gerdirilen ip sayesinde dondurma işlemi yapılmadan da düzelme sağlanır. İpli skolyoz ameliyatında kullanılan band (ip) sayesinde hastanın boyu uzadıkça eğriliğin serbest olan omur tarafının uzamasıyla kendiliğinden düzelmeye devam etmektedir” diyen Doç. Dr. Özkunt, şunları kaydetti:

“İpli skolyoz tedavisi 10 yaş üzeri omurga esnekliği olan çocuklarda ideal olduğunu belirtti. Yine de gerekli tetkikler yapılarak hasta için en uygun tedavi yöntemine karar verilir. Hasta konforu odaklı kapalı (endoskopik) olarak gerçekleştirilen cerrahi işlemde açılan küçük deliklerden girilerek omurlar kamera eşliğinde vidalanır ve bu vidalar üzerinden özel ipler gerdirilerek eğrilik düzeltilir. Bu sayede özellikle büyüme çağındaki çocukların omurgası vidalara bağlı ip sayesinde hareket kabiliyetini koruyarak gelişimine devam edebilir.”

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

"İpli skolyoz tedavisinde en önemli kural hastanın vücut yapısının bu işleme uygun olmasıdır" diyen Doç. Dr. Okan Özkunt, "Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin önemi büyüktür. Skolyoz hastalarında boy uzadıkça eğriliğin arttığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bu hastalar ergenlik çağlarının başlarında ani fark edilen eğriliklerle doktora başvurur. Aslında bu eğrilikler aniden değil zamanla gelişen bir olgudur. Bu noktada ailelerin dikkat etmesi gereken, çocuklarının omurgalarında fark ettikleri küçük değişikliklerde bile bir uzmana başvurmaları gerektiğidir" diye konuştu.