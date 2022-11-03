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Çocuk Hastanesi'nin koridorlarında kedi ve köpek dışkıları. Sayın bakan bu nasıl iş?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nin birçok noktasında kedi ve köpek dışkıları görüntülenmesi aileleri endişelendirdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:07
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Ege'de bulunan Çocuk Hastanesi'nin birçok noktasında hayvan dışkısı bulunması ebeveynleri endişelendirdi

Çocuk Hastanesi'nin koridorlarında kedi ve köpek dışkıları. Sayın bakan bu nasıl iş?
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Başta enfeksiyon olmak üzere birçok hastalık sebebiyle çok sayıda çocuğun tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nin koridorlarında gezinen kediler ve köpekler, hastanenin farklı noktalarına dışkılarını yaptı. Çocukların yattığı yataklara dahi hayvanların dışkıladığı görüldü. 

Çocukların tedavi gördüğü hastanede oluşan sağlıksız ortam tepki çekti.

YATAKLARDA BİLE DIŞKI VAR

Odatv’nin ulaştığı görüntülere göre kedi ve köpek dışkıları, Çocuk Hastanesi’nde, çocuk hastaların yatacağı hasta yataklarının üstünde dahi bulunuyor.

Kediler, köpekler ve dışkıları, özellikle bağışıklığı zayıflamış hastalara karşı tehdit oluşturabilecek mikroplar ve parazitler taşıyabiliyor.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nin birçok noktasında bulunan dışkılar, çocukları hastanede tedavi gören anne ve babaları endişelendiriyor.

 

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