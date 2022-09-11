11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Okullar açılıyor, uzmanı uyardı: Çocuk hastalıkları artacak

Okullar açılıyor, uzmanı uyardı: Çocuk hastalıkları artacak

Hakan Onur, Eylül ayıyla birlikte mevsim geçişlerinin başlaması ve okulların açılmasıyla çocuk hastalıklarında kritik ay olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 11:26
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 11:37
Takip Et

Uzmanı uyardı: Okulların açılması çocuk hastalıkları artacak

Okullar açılıyor, uzmanı uyardı: Çocuk hastalıkları artacak
+
Aa
-

Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktor Hakan Onur, iki yıldır dünya üzerinde belirgin bir etki oluşturan Covid-19 salgınıyla beraber artık herkesin virüsler ve enfeksiyon hastalıkları konusunda az ya da çok bilgiye sahip olduğunu söyledi. Dr. Onur, özelikle hijyenin, izolasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda kapanmayla birlikte hastalıklarda, özelikle çocuk hastalıklarında belirgin bir azalmanın Covid-19 döneminde görüldüğüne dikkat çekti.

Dr. Onur, bunun nedenini ise “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her zaman der ki, eğer bir çocuk 1-4 yaş arasında ve evde ise yılda 6-8 kez, bu çocuk eğer kreşe veya anaokuluna gitmeye başladıysa bu sayıları birer, ikişer kat artırarak hasta olma hakkına sahiptir. Bu ateşlenmelerin hepsi gerçekten kötüye işaret midir? Tabi ki değildir. Çünkü çocukluk çağındaki enfeksiyon yüzde 80'ni virüslerdir” diye konuştu

“EYLÜL BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR AY”

“Son yıllarda korona virüs, influenza denilen virüsler, nezle virüsleri, bugünlerde fazlaca görülen el, ayak hastalıkları gibi virüsler, suçiçeği, kızamık gibi bunların hepsi virüs hastalıklarıdır” diyen Dr. Onur, sözlerinie şunları ekledi:

“Bunların hedef kitlesi çocuklardır. Neden çocuklardır? Birincisi daha bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş varlıklardır. İkincisi, toplu yaşamaya bizden daha fazla müsaitler. Çünkü kreşe, anaokuluna, ilkokula, parka, bahçeye gidiyorlar. Bunlardan bir kişinin hasta olması demek diğerlerinin de yüzde 80-90 3-5 gün içinde hasta olması demektir. Bu anlamda Eylül ayı bizim için çok kritik bir aydır. Çünkü Eylül ayıyla beraber mevsim değişmeye başlar. Yazdan sonbahara geçeriz ve ani gündüz-gece farklılıkları ve virüslerin en sevdiği şeylerdir. Aşırı sıcakta çok yaşamazlar, onun için bizim doğu, güneydoğu gibi bölgelerde yazın pek hastalık görmeyiz.”


iha

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
3
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
5
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
6
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
﻿TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
﻿TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
﻿TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
﻿Prof. Erkurt: Kök hücrede hastaların umudu: Donör
﻿Prof. Erkurt: Kök hücrede hastaların umudu: Donör
﻿Prof. Erkurt: Kök hücrede hastaların umudu: Donör
﻿Bursa Osmangazi SYDV personel alacak
﻿Bursa Osmangazi SYDV personel alacak
﻿Bursa Osmangazi SYDV personel alacak
﻿Otomobil sulama kanalına çarptı: 3 yaralı
﻿Otomobil sulama kanalına çarptı: 3 yaralı
﻿Otomobil sulama kanalına çarptı: 3 yaralı
﻿Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
﻿Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
﻿Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
﻿Eskişehir’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Eskişehir’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Eskişehir’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Aydın Germencik’te icradan satılık tarım arazisi
﻿Aydın Germencik’te icradan satılık tarım arazisi
﻿Aydın Germencik’te icradan satılık tarım arazisi
﻿İstanbul Kartal’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Kartal’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Kartal’da icradan satılık daire
﻿Denizli Pamukkale’de icradan satılık bina
﻿Denizli Pamukkale’de icradan satılık bina
﻿Denizli Pamukkale’de icradan satılık bina
﻿Tarihte bugün 11 Eylül
﻿Tarihte bugün 11 Eylül
﻿Tarihte bugün 11 Eylül
﻿Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 17 işçi alacak
﻿Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 17 işçi alacak
﻿Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 17 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.