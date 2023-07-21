Çocukların bacak ağrısı neyin habercisi

3-12 yaş arası çocuklarda baş gösteren bacak ağrıları anne babaları dikkatli olmaya çağırıyor. İşte, nedeni…

KAYNAK: İHA
Çocukların bacak ağrısı neyin habercisi

Özellikle geceleri başlayan, ataklar halinde seyreden, bacakların; uyluk, baldır ya da dizin ön ve arkasında meydana gelen ağrılar genellikle çocuğun büyümesinden kaynaklanıyor.

Ağrıların halk dilinde, “Büyüme ağrıları” olarak adlandırıldığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrılarının çocuğun kısa kalmasına neden olmayacağını belirterek, “Tanı, gün boyunca ağrısız kalan, sağlıklı, genel fiziksel ve kas-iskelet muayenesi normal olan akşamüzeri veya gece uykuyu bölen iki taraflı bacak ağrısı olan bir çocukta klinik olarak rahatlıkla konulabilir. Çoğunlukla romatizma, enfeksiyon, tümör gibi hastalıklarla karışabilir” dedi.

Çocukluk döneminde hiçbir açıklaması olmayan, tekrarlayan, kendi kendini sınırlayan uzuv ağrılarına "büyüme ağrıları" denildiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrılarının nedenlerinin tam olarak bilinmediğini ifade etti.
Doç. Dr. Uçkun, “Postür bozuklukları, aşırı esneklik, düşük ağrı eşiği, azalmış kemik gücü, D vitamin düşüklüğü, psikolojik rahatsızlıklar, ailede büyüme ağrıları öyküsü, huzursuz bacak sendromu ile bazı çalışmalarda ilişkili bulunmuş” diye konuştu.

Akşamüzeri ve gece başlayan ağrı

Büyüme ağrılarının genel özellikleri hakkında konuşan Doç. Dr. Uçkun, “Büyüme ağrıları genellikle 3 ila 12 yaşları arasındaki çocuklarda öncelikle bacaklarda görülür. Genellikle iki taraflıdır ve bacakların derinlerinde, genellikle uyluk, baldır, dizin arkasında veya bacağın ön kısmında bulunur. Ataklarla seyreder. Tipik olarak haftada en az bir kez ortaya çıkar ve genellikle yıllarca sürebilen ve ergenliğe kadar devam edebilen genel bir süreye sahiptir. Ataklar arasında belirtisiz günler, haftalar veya aylar olabilir. Özellikle akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkar ve uykuyu bölebilir. Genellikle sabaha kadar düzelir” şeklinde konuştu.

Büyüme ağrısı kısa bırakmaz

Büyümekte olan çocuklarda ortaya çıksa da büyüme ağrılarının hızlı büyüme dönemleri ile çakışmadığını, büyüme bölgelerinde oluşmadığını ve bunlara sahip çocukların büyümesini etkilemediğini belirten Doç. Dr. Uçkun, “Tanı; gün boyunca ağrısız kalan, sağlıklı, genel fiziksel ve kas-iskelet muayenesi normal olan akşamüzeri veya gece uykuyu bölen iki taraflı bacak ağrısı olan bir çocukta klinik olarak rahatlıkla konulabilir. Bu çocuklarda tanı koymak için radyografi veya laboratuvar tetkikleri yapılması gerekli değildir; ancak açıklanamayan ateş, kilo kaybı, aktivite azalması, kalıcı, artan veya tek taraflı uzuv ağrısı, gün boyunca ağrı, muayenede normal olmayan bulgular varsa büyüme ağrısından uzaklaşılır” dedi.

İHA

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Son Haberler
Yazın günde ne kadar su tüketilmeli? Kilo alınmasına neden oluyor Sağlık
Yazın günde ne kadar su tüketilmeli? Kilo alınmasına neden oluyor
Eldeki uyuşma neyin habercisi Sağlık
Eldeki uyuşma neyin habercisi
Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı Dünya
Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı
Korkutan patlama minibüsleri havaya uçurdu Dünya
Korkutan patlama minibüsleri havaya uçurdu
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır? Keşfet
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır?
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Dünya
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Yusuf Oral 3. Lig'de Spor
Yusuf Oral 3. Lig'de