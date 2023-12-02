Çocukların neden sebze sevmediği belli oldu. Ünlü Amerikalı doktorlar açıkladı

Ünlü Amerikalı doktorlar çocukların neden sebze sevmediğini açıkladı.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Çocukların neden sebze sevmediği belli oldu. Ünlü Amerikalı doktorlar açıkladı

Dr. Annie Wertz ve Dr. Karen Wynn, ABD’deki Yale Üniversitesi’nde yaptıkları bir çalışmayla, çocukların yeşilliklere karşı doğuştan bir çekinceye sahip olabileceğini gösterdi.

Bu çekincenin, zehirlenme riskinden korunmak için genetik bir programlama sonucu olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, 8-18 aylık çocuklara 2 bitki ve 2 plastik nesne sundular.

Çocukların büyük çoğunluğunun bitkilere dokunmaktan kaçındığı ve plastik nesnelerle ilgilendiği görüldü.

Bilim adamları, çocukların çiçek ve bitkilerden uzak durmaya doğal bir eğilime sahip olduğunu, ancak bunun “tehlikenin olmadığı anlaşıldığında” değişebileceğini ifade etti.

SEBZELERİN FAYDALARI NELERDİR?

Büyüme ve gelişim sürecini desteklediği bildirildi. Ayrıca vitamin, mineral ve lif desteği sağladıkları ifade edildi.

Cilt, deri, göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Diş ve diş eti sağlığını destekler.

Sindirim sisteminin ve bağırsakların düzenli çalışmasına destek olur.

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