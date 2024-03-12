Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor

Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor
Kaynak: Haber Merkezi
Aile Çift ve Evlilik Terapisti Anila Çelik, ebeveynlerin sıkça karşılaştığı çocukların yemek seçmesi hakkında bilgi vererek çözüm yollarını anlattı.
1/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 1

Çocukların seçici yeme davranışları, ebeveynler için yaygın bir meydan okuma olduğu biliniyor.

2/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 2

Birçok ebeveyn, çocuklarının yalnızca belli başlı gıdaları tercih ettiğini ya da bazılarını reddettiğini fark eder. Bu durum, ebeveynlerin endişelenmesine ve çözüm aramasına neden olabilir.

3/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 3

Bu sorun, özellikle okul öncesi dönemde ve 5-6 yaş aralığındaki çocuklarda sıkça rastlanan bir yeme problemidir. Çocuklar, kendi seçtikleri yiyecekleri yemeyi tercih ederken, diğerlerini reddetme eğilimindedirler.

4/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 4

Genellikle yüksek karbonhidrat ve yağ içeren patates, makarna, pilav, tatlı gibi gıdalara yönelirler. Çocukların kilo ve enerji alımı normal olsa bile, dengesiz beslenme nedeniyle gelişimsel sorunlar yaşayabilirler.

5/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 5

Ayrıca, sadece belirli yiyecekleri tüketmeleri nedeniyle, farklı yiyeceklerin sunulduğu sosyal ortamlardan kaçınma eğilimi gösterebilirler.

6/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 6

Seçici yeme davranışlarının birçok sebebi vardır. Bunlardan ilki, çocukların duyusal hassasiyetleridir. Bazı çocuklar, belirli lezzetleri veya dokuları hoş bulmayabilir ve bu yüzden bazı gıdaları reddedebilir. Çocukların yeme alışkanlıkları, çevrelerindeki deneyimler ve ailelerinden öğrendikleri ile şekillenir. Ebeveynlerin sıkça tükettikleri yiyecekler, çocukların da bu yiyecekleri tercih etmesine yol açabilir.

7/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 7

Bazen çocukların seçici yeme davranışları, duygusal sebeplerden kaynaklanabilir. Örneğin, stresli veya üzgün olduklarında yeme alışkanlıkları değişebilir. Ayrıca, çocuklar yemek seçerek bağımsızlıklarını göstermek isteyebilirler. Kontrol sahibi olmak, onların karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Seçici yeme davranışlarına müdahale etmek için kullanılabilecek stratejiler mevcuttur. Bunlardan biri, çocuğunuzla birlikte yemek hazırlama ve onları yeme sürecine dahil etmektir. Bu, onların yiyecekler hakkında daha pozitif düşünmelerine yardımcı olabilir. Yemek zamanlarını eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmek ve ailece birlikte yemek yemenin önemini vurgulamak da faydalı olabilir.

8/8
Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor 8

Çocuğunuza farklı yiyecekleri deneme şansı vermek ve yeni lezzetleri keşfetmeye teşvik etmek de önemlidir.

Sonuç olarak, çocukların seçici yeme davranışları, çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Anlayışlı bir tutum sergileyerek ve farklı stratejiler uygulayarak, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına destek olabilirsiniz. Her çocuğun farklı olduğunu ve bazılarının diğerlerinden daha seçici olabileceğini unutmayın. Sabırlı olun ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına duyarlı davranın.

İlgili Haberler
İftardan sonra sindirim sorunu yaşayanlara müjde. 1-2 yemek kaşığı atmanız yetiyor
Ramazan'da karpuz yemek yalan oldu Dilimi bile el yakıyor
İftardan kalan yemekleri sakın sahurda tüketmeyin. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Gökten çamur yağacak
Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Gökten çamur yağacak
Yeşilliklerin üstüne koyunca tazecik kalıyor. Haftalarca saklayın her evde varmış
Yeşilliklerin üstüne koyunca tazecik kalıyor. Haftalarca saklayın her evde varmış
Boşanan çiftlerin sayısı ortaya çıktı. TÜİK açıkladı
Boşanan çiftlerin sayısı ortaya çıktı. TÜİK açıkladı
Mart ayında budanması gereken 5 bitki ve ağaç
Mart ayında budanması gereken 5 bitki ve ağaç
Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu . Türkiye listede yer aldı
Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu . Türkiye listede yer aldı
Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı
Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı