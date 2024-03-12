Çocukların neden yemek seçtiği ortaya çıktı. Sıklıkla 5-6 yaşlarında görülüyor

Bazen çocukların seçici yeme davranışları, duygusal sebeplerden kaynaklanabilir. Örneğin, stresli veya üzgün olduklarında yeme alışkanlıkları değişebilir. Ayrıca, çocuklar yemek seçerek bağımsızlıklarını göstermek isteyebilirler. Kontrol sahibi olmak, onların karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Seçici yeme davranışlarına müdahale etmek için kullanılabilecek stratejiler mevcuttur. Bunlardan biri, çocuğunuzla birlikte yemek hazırlama ve onları yeme sürecine dahil etmektir. Bu, onların yiyecekler hakkında daha pozitif düşünmelerine yardımcı olabilir. Yemek zamanlarını eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmek ve ailece birlikte yemek yemenin önemini vurgulamak da faydalı olabilir.