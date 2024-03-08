İftardan kalan yemekleri sakın sahurda tüketmeyin. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kaynak: İHA
İftardan kalan yemekleri sakın sahurda tüketmeyin. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu, Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlara beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Kuzucu, iftar sonrası artan yemeklerin sindirim ve bağırsak sağlığını korumak adına sahurda yenilmemesini önerdi.

Bu yıl Ramazan 11 Mart’ta başlayacak ve ilk sahur 10 Mart Pazar gecesi yapılacak.

Uzman Diyetisyen İlayda Kuzucu, Ramazan’da değişen yeme alışkanlıklarının sindirim sistemi ve genel beslenme dengesine uyum sağlamada etkili olduğunu belirtti.

Sahurda kortizol adı verilen stres hormonunun salgılandığını ve bu nedenle sahura az miktarda su ile başlamanın faydalı olacağını ifade etti.

Sahurda tüketilecek gıdaların uzun süre tokluk sağlaması gerektiğini vurgulayan Kuzucu, protein ve posa açısından zengin, yarım yağlı süt ve süt ürünleri gibi besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Ayrıca, akşamdan kalan yemeklerin aşırı tüketilmemesi gerektiğini, çünkü bu yemeklerin yağ ve karbonhidrat içerdiğini ve sindirim sistemi ile bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi.

İftarda aşırı yağlı ve yoğun yemeklerden kaçınmanın önemine değinen Kuzucu, iftarı 200 mililitre su ile açmanın ve ardından hurma veya ceviz gibi besinlerle devam etmenin iyi bir seçim olacağını belirtti.

Porsiyon kontrolünün önemini vurgulayarak, sebze ve et yemekleri ile pilavda dikkatli olunması gerektiğini, uzun süre su tüketilmemesi nedeniyle dehidratasyon riskine karşı çorba ile iftara başlamanın faydalı olacağını ifade etti.

Kuzucu, iftar sonrası mide yanması, gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin önlenmesi için mide asidini düzenleyecek alışkanlıkların edinilmesi gerektiğini, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini ve genel olarak öğünlerde ve sıvı alımında dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ramazan orucu sırasında kilo verme ve obeziteyi önleme amacının olmadığını, ancak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kilo verme sürecine destek olabileceğini belirtti.

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