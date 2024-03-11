İftardan sonra sindirim sorunu yaşayanlara müjde. 1-2 yemek kaşığı atmanız yetiyor

Müslümanların tuttuğu orucun 13 saat sonra açıldığı biliniyor. 13 saat aç kalan Müslümanlar iftarda oruçlarını açılıyorlar.

Birden yenen yemek veya içilen su mideye dokunuyor. Diğer hazımsızlığı ise kötü etkiliyor.

Son çıkan mucize yöntem iftardan sonra sindirim sorunu yaşayanlara müjde olarak değerlendirildi.

İŞTE O YÖNTEM…

Orucunuzu açarken ilk olarak, mide enzimlerimizi destekleyecek ve sindirimimize yardımcı olacak şekilde, bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek başlanması önerildi.

Elma sirkesini içtikten sonra, iftarımızı zeytin ile açmamız tavsiye edildi.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık, diğer adıyla dispepsi, genellikle kişinin üst karın bölgesinde yaşadığı rahatsızlık hissini ifade eder ve bağımsız bir hastalık olarak değil, çeşitli semptomların bir araya gelmesi şeklinde ortaya çıkar.

Bu semptomlar arasında karın ağrısı ve yemeğe başlar başlamaz ortaya çıkan doygunluk duygusu bulunur. Hazımsızlık, insanların çoğunda zaman zaman görülen yaygın bir durumdur ve herkes bu durumu kendi benzersiz şeklinde tecrübe eder.

Belirtiler, bazen nadiren ve geçici olarak ortaya çıkarken, bazı durumlarda ise kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek sıklıkta meydana gelebilir.