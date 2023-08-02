Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla, onlarca ailenin çocuklarını okula göndermek yerine medreseye gönderdiği ve diğer aileleri de bu suça teşvik ettikleri ortaya çıktı.

Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Sosyal medya uygulaması Instagram’da bir kullanıcının kendi kız çocuğunu okul çağında olmasına rağmen okula göndermeyerek, tarikat ve cemaatlerin sözde dini eğitim yeri olan medreselere gönderdiği ortaya çıktı.

Bu söz konusu ailenin, aynı zamanda diğer aileleri de çocuklarını okula göndermemeleri konusunda teşvik ettiği ve bununla beraber ortaya çıkacak sorunlara karşı da ‘nasihat’ verdiği görüldü.

Anayasa’nın 42.maddesini çiğneyerek çocuklarını okula göndermeyen bu ailelerin sayısı bilinemiyor.

Başka bir ailenin “Okula göndermemek sıkıntı olmuyor mu” sorusuna “Onun da çaresi var” cevabının verilmesi dikkat çekti.

Kız çocuğunun videosunun altına gelen onlarca yorumlardan bazıları ise şöyle:

Çocuğum bu yıl ilkokula gidecek ama kararsızım normal okula mı gitmeli medreseden mi devam etmeli

Benim de oğlum medreseye gidiyor. Hiç pişman değilim okula göndermediğim için.

Benim de 9 yaşında bir kızım var. Hafızlığa vermek istiyorum ama okuldan sorun olur mu? Bilgilendirirseniz sevinirim.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BU ÇOCUKLARDAN HABERİ YOK MU?

İlkokula dahi gönderilmeyen bu çocukların, gitmesi gereken okulların müdürleri bu durumu Milli Eğitim Bakanalığı’na (MEB) bildirdi mi?

Bildirdiyse, MEB bu konuda neden bir şey yapmadı?

Okulda olması gereken çocuklar, neden medrese denen illegal yapıların içinde kim olduğu belirsiz kişiler tarafından “eğitim” alıyor?

BAKAN YUSUF TEKİN CANLI YAYINDA KIZ ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYEN AİLELERİ SAVUNMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI GASP EDİLEMEZ

Mecburi eğitim çağının, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsadığına işaret edilen İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda ise Madde 46’da şöyle yazıyor:

Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında 3’üncü madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür.

İlgili kanuna göre her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce muhtarlar ile okul müdürleri iş birliği yaparak mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklar tespit ediliyor. Okula yazdırılmayanlar okul müdürleri tarafından otomatik kaydediliyor, okula devamı konusunda velisine bildiri gönderiliyor. Öğrencinin velisinin yanı sıra mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı da çocuğun mecburi ilköğretim kurumuna devamını sağlamakla yükümlü. Tüm uyarılara rağmen çocuğunu okula göndermeyen veliye, çocuğun okula gitmediği her gün için 15 TL para cezası veriliyor. Buna rağmen yine göndermeyenlerin 500 TL idari para cezası ödemesi gerekiyor.

Bu cezaların ise caydırıcı olmadığı sık sık tartışma konusu olarak gündemde yer alıyor.

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