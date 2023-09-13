Milli Eğitim ücretsiz okul yemeğini askıya aldı. Bütçe tarikat ve cemaatlerin vakıflarına akıyor

Tarikat ve cemaatlere para harcanmasıyla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde ücretsiz okul yemeği uygulamasını geçici olarak durdurdu.

Milli Eğitim ücretsiz okul yemeğini askıya aldı. Bütçe tarikat ve cemaatlerin vakıflarına akıyor

DW Türkçe'den Kıvanç El'in haberine göre, geçen eğitim-öğretim yılında başlatılan ancak yaklaşık 19 milyon öğrenciden sadece 1,8 milyonunu kapsayan "ücretsiz okul yemeği" uygulaması deprem bölgesi dışındaki okullarda "geçici olarak" durduruldu.

Ücretsiz okul yemeği uygulaması kapsamında öğlen ya da ailelerin tercihine göre sabah bir öğün yemek veriliyordu. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uygulamanın 6 Şubat'ta yaygınlaştırılmasından kısa bir süre önce 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada kademeli olarak bir yıl içinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilmesini planladıklarını belirtmişti.

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ASKIYA ALINDI

Ancak uygulamanın yaygınlaştırılması yerine ücretsiz okul yemeği projesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında "geçici süreyle" durduruldu. Bakanlık, uygulamanın ne kadar süreyle askıya alındığına dair resmi bir açıklama yapmadı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün okul yemeğine dair bir yönetmelik çalışması yürüttüğü ifade edildi. Okullara 8 Eylül tarihinde yazılan bir yazıda depremin etkilediği 11 ilde okul öncesindeki çocuklara haftada 5 gün bir öğün yemek verilmesi istendi.

Şu an için sadece uzun yıllardır olduğu gibi taşımalı eğitime dahil olan çocuklar ile deprem bölgesindeki okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek veriliyor.

BÜTÇE CEMAAT VE TARİKATLARA AKIYOR

Deprem felaketi sonrası harekete geçen tarikat ve cemaatlere yakın vakıflar deprem bölgesinde yeni yandaşlar bulmaya çalışırken depremzede çocukları da yurtlarında tutuyor. Son olarak Menzil Cemaati’nin Adıyaman’da bulunduğu köyde binlerce depremzede çocuğun bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan bazı depremzede çocukların ise cemaat yurtlarında bulunduğuna dair iddialar geldi.

Ayrıca, İmam hatip ortaokuluna kayıtlı 300 öğrencinin 1 yıl hiç okulda derse girmeden, tarikatlara dini eğitime gönderildikten sonra devamsızlıkları sıfırlanarak mezun edildikleri öne sürülmüştü.

Hayrat Vakfı’nın eski yöneticisinin düzenlediği “Aydınlık Yarınlara” isimli kitap okuma yarışması bu yıl da MEB’in desteğiyle yapılacağı ortaya çıkmıştı.

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