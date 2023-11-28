Çocuklarınıza o kötülüğü yapmayın

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Tunç Tunçer, koronavirüs sonrası dönemde çocuklarda beslenme bozukluklarının daha fazla görülmeye başlandığını açıkladı. Tunçer, aşırı kilolu çocuklarla sık karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Normalde çocuklarda böyle ani ölüme ya da kalp krizine yol açan kalp damarı tıkanması çok sık görülen bir durum değildir. Son dönemde kilo alımında aşırı artış nedeniyle bu vakalar sık görülüyor olabilir. Çocuklarda ani ölüme neden olan hastalıkların başında ‘kardiyomiyopatiler’ denen kalp kası hastalıkları gelmektedir. Ani ölümlerin yüzde 30-40 civarı buna bağlıdır. Yüzde 20-30 arasındaki ani ölümlerin nedeni de bilinmemektedir. Bunlar da ritim bozukluklarına bağlı problemler olabiliyor. Genelde ailede oluyor ve çocukta fark edilmiyor, buna bağlı ani ölüm görülebiliyor.”



HANGİ HASTALIKLARI YAPAR?



Aile öyküsünde bulunan rahatsızlıkların yanı sıra beslenmeye bağlı olarak kalp damarlarının daralması neticesinde meydana gelen ani ölümler olduğunu vurgulayan Dr. Tunçer, “Erişkinlerde bu durum kötü beslenme, alkol sigara kullanımı ve stresten kaynaklanırken çocuklarda bu tarz alışkanlıklar çok sık görmüyoruz ama özellikle kötü beslenmeye bağlı gerçekleşiyor. Çocukların beslenmesinde, yüksek kalorili onların büyüme gelişmesini desteklemeyecek fakat sadece kilo aldıracak besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Mesela çok fazla rafine şekerli çikolata, muhallebi ya da pasta gibi yiyeceklerden uzak durmaları. Çok fazla patates kızartması gibi yağlı gıdalar, makarna gibi yiyeceklerin çok fazla tüketilmesi çocuklarda aşırı kiloya ve beraberinde kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Halk arasında kalp krizi denilen bizim daha çok ani ölüm diye tabir ettiğimiz durum, ani ölüme sebep olabilecek hastalıklar var. Bunlardan bir kısmı da çocuklarda aşırı kiloya bağlı kalp damarlarının tıkanmasıyla ilişkili.” şeklinde konuştu.

Tunçer sözlerine şunları ekledi ve anne babaları ciddi anlamda uyardı:

“Çocuklar bir anda kilo almıyor. Polikliniğime 90-100 kilo çocuklar geliyor. Soruyorum ‘ne kadar zamandır böyle’ diye ‘1-2 yıldır’ cevabını alıyorum. Çocuğunuzun kilo aldığını çok rahat fark edebilirsiniz. Böyle bir durumda mutlaka ilk önce çocuk doktoruna daha sonra gerekiyorsa çocuk hormon hastalıklarına veya çocuk kardiyolojisine çocukların getirilmesinde fayda var. Çocuklarınızı seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin ve onları bu gıdalarla zehirlemeyin” diye konştu.



DHA