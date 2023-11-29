Çocuklarda geniz etine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Uzmanlar, anne ve babaların çocukların yanında sigara içmelerinin, yuva kreşlere giden çocukların sürekli olarak birbirlerini enfekte etmelerinden dolayı geniz eti probleminin son yıllarda arttığını belirterek, geniz eti büyümesinin işitme kaybına da neden olacağı önerisini yaptı.

Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Polikliniğinde görevli Op. Dr. Sonar Taşar, çocuklarda geniz eti problemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gniz etinin solunum sürecinde vücuda alınan zararlı bakteri ve virüsleri yakalayarak bağışıklık sistemini uyarma görevinde fonksiyonel olduğunu kaydeden Taşar şunları açıkladı:

“Ancak sık hastalık nedeniyle ve aşın büyük geniz eti fayda yerine zarara neden olmaktadır. Pasif sigara içiciliği anne ve babanın çocuğun yanında sigara içmesi, alerji ve özellikle mikroorganizmaların tekrarlayan temaslarına maruz kalma neticesinde bu lenfoid oluşumlar büyüyerek geniz etini oluşturur. Geniz eti 4-7 yaş civarında maksimum büyüklüğüne erişir ve bu yaşlardan sonra genellikle küçülür. Özellikle yuvaya giden çocukların sürekli olarak birbirlerini enfekte etmeleri sonucu geniz eti sıklığı son yıllarda artmıştır”

Çocuklarda geniz eti büyümesinin sıklıkla burunda tıkanıklık ve bu nedenle ağızdan nefes alma ile uyku problemleri, uyku sırasında hırıltılı ses çıkarma ya da horlama şeklinde kendisini gösterdiğini dile getiren Taşar şunları dile getirdi:

“Geniz eti büyümesi çene ve yüzde şekil bozuklukları, dişlerde çürüme, işitme azlığı, kulakta sıvı birikimi ve zarda çökme, kalıcı kulak problemleri, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, gece altına işeme gibi durumlarla kendini gösterebilir. Geniz eti belirtileri gösteren çocukların aileleri mutlaka KBB uzmanına başvurmalı”

Bu noktada anne babalara önemli görevler düştüğünü belirten Taşar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Zira anne ve babalar kimi zaman geniz etinin alınmasından endişe ettiğinden çocuğun psikolojisinden gelişim geriliğine, yüz ve çene kemiklerinde bozulmaya dek birçok soruna yol açabilir. Ancak tüm bunların ötesinde üzerinde durulması gereken şey işitme durumudur. Orta kulağın en önemli tahliye ve havalandırma kısmı östaki borusu kulak ile geniz eti arasında bulunur. Geniz eti tarafından ucu tıkanan östaki borusu tahliye görevi göremez ve kulak da sıvı birikimi ve işitme kaybına neden olabilir. ”

Geniz eti tedavisinin ilaçlarla yapılabildiğini ayrıca son çare olarak cerrahi müdahale yani ameliyat ile bu problemin son bulacağını kaydeden Taşar şunları belirtti:

“Geniz eti ufak olan çocuklarda şikayetlerin göre ilaçlar da kullanılabilir. Enfekte olmuş geniz eti varsa antibiyotik tedavi başlanır. Beraberinde alerjik şikayetleri olan çocuklarda alerji ilaç, burun spreyleri ya da deniz suyu spreyi kullanılabilir.

Ameliyat için doğru zaman nedir? Doğru endikasyon konulduğunda her yaşta ameliyat yapılabilir. İdeal bir yaş olmamakla birlikte yapılan işlem genel anestezi eşliğinde yapıldığından önerilen 3 yaş ve sonrasıdır. Ancak nadiren de olsa 1 yaşında bile ameliyat gerektiren durumlar olabilmektedir. Geniz eti ameliyatı, çoğu kez bademcik ile birlikte, hemen bütün dünyada çocukluk döneminin en sık yapılan cerrahi işlemdir. Ameliyatın 8-10 dakika olup, ameliyathanede uyuma ve uyarma süresi dahil ortalama 30-45 dakika sürmektedir. Ameliyat sonrası çocuklar hızlı bir şekilde sosyal hayata dönebilmektedir”