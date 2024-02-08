Çocuklarda görülebilen tehlikeli virüse dikkat! Okullar açıldı vakalar arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklarda görülebilen tehlikeli virüse dikkat! Okullar açıldı vakalar arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Çocuklarda göz enfeksiyonuna yol açan adenovirüs salgını okulların açılmasıyla birlikte artış göstermesi sonrasında uzmanlardan uyarılar geldi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Seda Çevik Kaya, bu virüsün okul çocuklarına nasıl bulaştığını ve nasıl önlem alınabileceğini anlattı.

"Okulda oyun oynayan çocuklar birbirlerine çok yaklaşıyorlar. Ellerini de yeterince yıkamıyorlar. Bu yüzden hasta olan bir çocuktan diğerlerine kolayca geçiyor. Gözlerde kızarıklık, sulanma, akıntı gibi belirtiler ortaya çıkıyor" diyen Dr. Kaya, adenovirüsün erişkinlerde de görülebildiğini ve korneada leke bırakabildiğini söyledi.

Dr. Kaya, hastalığın tedavisinde doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanılmaması gerektiğini, aksi halde korneanın zarar görebileceğini vurguladı.

Dr. Kaya, hastalıktan korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Lens takanlar hastalık süresince lenslerini çıkarmalı, makyaj yapmamalı, ellerini sık sık yıkamalı, yüz havlusunu başkalarıyla paylaşmamalı, hasta çocukların yastık kılıflarını değiştirmeli."

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