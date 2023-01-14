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Uzmanı uyardı. Çocuklarınızı sakın ilgisiz bırakmayın. Zararları çok büyük

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, ilgisiz kalan çocukların dikkat çekmek için hırçınlaşabildiğini ifade etti. Son zamanlarda ailelerin çocuklara karşı ilgisizliği yaramazlığa neden oluyor. 

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:01
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Çocuklarınızı sakın ilgisiz bırakmayın. Zararları çok büyük

Uzmanı uyardı. Çocuklarınızı sakın ilgisiz bırakmayın. Zararları çok büyük
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İHA’nın haberine göre; Son zamanlarda 0-6 yaş arası çocuklar, ebeveynleri sosyalleşmek için cep telefonlarına sarılınca ilgisiz kaldı. Araştırmalara göre, çocukların evde hırçınlaşması ve yaramazlık yapmasının sebebi ilgisiz ve sevgisiz kalmaları olarak değerlendirildi.

Psikolog Seçkin, ailelerin kayıtsızlığının, çocukların kendilerinden uzaklaşmasına ön ayak olduğunu dile getirdi.

“BAZI AİLELER ÇOCUKLARA VAKİT GEÇİRDİĞİNDE VE İLGİ SEVGİ GÖSTERDİKLERİNDE ŞIMARABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR”

Ailelerin özellikle boş bulundukları ve sosyalleşebilecekleri anı çocuklarına ayırmak yerine telefona ve sosyal medyaya ayırdığını belirten Seçkin şunları belirtti:

“Çocuk anne ve babayı rahatsız etmediği sürece herhangi bir problemi olduğu fark edilmiyor, burada aileler hoşgörü ve boş vermişliği karıştırabiliyorlar. Bazı aileler çocuklara vakit geçirdiğinde ve ilgi, sevgi gösterdiklerinde şımarabileceğini düşünüyorlar”

“ÇOCUKLARIN İLGİ SEVGİ VE ŞEFKATE İHTİYACI OLDUĞUNU EBEVEYNİLER FARK ETMELİ”

Bazen ebeveynlerin sosyal medyada ve telefonda çok vakit geçirerek çocuklarına karşı pasif ve kayıtsız kalabildiğini aktaran Seçkin, o ebeveynler için çocuğun varlığı ve yokluğunun çok belli olmayabildiğini söyledi.

Psikolog Seçkin, “Anne ve babayı otorite figürü olarak benimsemeyebilir diye kendilerini örnek göstererek ailelerinden kendileri de ilgi görmediklerini söylüyorlar. Bilimsel herhangi bir gerçekliği olmayan düşüncelerle kayıtsız kalıp çocuklarına ilgi ve sevgi göstermekten kaçınabiliyorlar. Çocukların ilgi, sevgi ve şefkate ihtiyacı olduğunu ebeveyniler fark etmeli. Çünkü çocuklar bunları görmedikleri taktirde, ilgi çekici davranışlar göstermeye başlıyorlar. Bunlara hırçınlık, yaramazlık başta geliyor. Daha ileriki yıllarda kendi evinde bulamadığı ilgi ve sevgiyi dışarıda arayabiliyor” ifadelerini kullandı.

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