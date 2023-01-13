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9 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. 14 yaşındaki çocuk artık çok sevdiği basketbolu oynayabilecek

İleri derecede skolyozu(omurga eğriliği) olan 14 yaşındaki çocuk, 9 saat süren başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Taburcu olan çocuk, artık çok sevdiği basketbolu oynayabileceği bildirildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:57
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14 yaşındaki çocuk artık çok sevdiği basketbolu oynayabilecek

9 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. 14 yaşındaki çocuk artık çok sevdiği basketbolu oynayabilecek
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14 yaşındaki skolyoz hastası Hasan Arslan, uzun yıllar farklı merkezlerde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonrası tedavi imkanı bulamayıp, fiziksel aktivitelerinde giderek azalma şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası hastaya ‘central core myopati’ teşhisi konuldu ve ameliyat kararı alındı. Ortopedi ve travmatoloji ve anestezi ve reanimasyon uzman ve ekiplerinin 9 saat süren başarılı ameliyatı sonrası Hasan Arslan sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

“HAYATI TEHDİT EDEN BİR SORUNDAN DOLAYI ÇOK RİSKLİYDİ”

Hasan’a koyulan teşhis ve ameliyat süreci konusunda bilgi veren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Ömer Bozduman şunları söyledi:

“Hastamızda 100 binde 6 kişide görülen central core myopati isimli hastalık nedeniyle kas kuvvet kaybı mevcuttu. Bunun sonucu olarak da nöromuskuler ileri derecede skolyozu vardı. Skolyozu o kadar artmıştı ki kaburgaları leğen kemiklerine neredeyse yapışmıştı. Hasan okulunda başarılı bir öğrenci, aynı zamanda basketbol oynamayı çok seviyor. Ancak bu durum Hasan'ın aktivitelerini giderek azaltıyordu. Ameliyatı, bu tür hastalarda görülen malign hipertermi denilen ve hayatı tehdit eden bir sorundan dolayı çok riskliydi. Fakültemiz Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Serkan Tulgar ve anestezi ekibi sayesinde yaklaşık 9 saat süren bir ameliyatla Hasan'ın skolyoz ameliyatını tamamladık. Hasan artık oturduğu zaman belirgin olarak daha dik durabiliyor ve boyunun uzamasından da oldukça memnun, hastamızı etkin bir ekip çalışması ile yaptığımız ameliyat sonrası hastanemizden şifa ile taburcu etmekten çok mutluyuz” 

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