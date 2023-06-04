Çocuklarla siyaset hakkında konuşmak

Merhaba değerli okurlarım...

Umarım her şey yolundadır.

Çocuklar siyaset konuşmak istemezler, çocuklarla siyaset konuşmak nereden çıktı diye düşünenleriniz olduğuna eminim.

Ama her yetişkinin siyaset konuştuğu yerde özellikle seçimin olduğu bir gündemde televizyonlarda sosyal medyada sürekli siyasete dair haberlerin konuşulduğu dönemde çocuklarımızı bu konudan uzak tutmak pek de mümkün olmamaktadır.

Bizzat sizlere sormasalar bile gözlemleyerek ve duyduklarıyla neler olduğunu anlamaya çalışacaklardır.

Uzman Klinik Psikolog Ayça Attay ile görüştüm. Konuya ilişkin önemli açıklamalarını sizlerle paylaşıyorum.

"Çocuklarınızın sizin bu kadar ilgilendiğiniz bir konuyla ilgilenmediklerini düşünüyorsanız bir kez daha düşünmelisiniz.

Yapacağınız konuşmalarda amaç çocukları yönlendirmek ya da kendi düşüncenizi benimsetmek değil, onların neler düşündüğünü anlamaya çalışmaya yönelik olmalıdır.

En hassas konu ise başkalarının düşüncelerine saygı duyulması gerektiğini öğretmek olmalıdır.

Aslında fark etmesiniz bile birçok alanda siyaset üzerine konuşmalar yapıyorsunuz. Yoksulluktan bahsederken, çevreye ilişkin, iklim değişikliğine ilişkin sohbetler yaparken ya da pervasızca yapılan harcamalar...

Yaptığınız her konuşma çocuklarınız tarafından kaydediliyor. İleride çocuğunuzun siyasi görüşünün yapılanmasında bir rol oynuyor.

Ama siyaset sistemi, demokratik sistem, seçim, seçimin önemi ve vatandaşlık gibi konuları sadece okullarda öğrenmelerini sağlamak bu konuları birer ders gibi algılamalarına yol açacaktır. Oysa seçim dönemlerinde, diğer çevremizde gördüğümüz tüm şeyleri paylaştığımız gibi yapılacak doğal paylaşımların ve örnek olmanın çocuklar tarafından kabulü çok daha kolaydır.

Çocuklar da bizim gibi mi düşünecek?

Bu durum o kadar keskin değil. Belki sizin inandığınız görüşün tam tersi siyasi görüşleri olacak. Tüm aileler çocuklarına kendi siyasi görüşlerini empoze etmeye çalışırlar. Ama bu her zaman geçerli olmaz. Sizin onlara verebileceğiniz en önemli şey kendi görüşlerine sahip çıkabilen, inançlarının peşinden gidebilen ama bunu yaparken karşı görüşü olan kişilere de saygı çerçevesinde yaklaşabilmeyi öğretmektir.

Çocuklara oy vermenin öneminden bahsedebilirsiniz. Seçmen olmanın bir hak olduğunu sizi görerek öğrenmesini sağlamalısınız. Yaşına uygun olarak siyaset hakkında konuşabilirsiniz.

Örneğin okul çağındaki çocuğunuz ile sınavları hakkında konuşabilirsiniz. Sınavlar hakkında ne düşündüğünü sorabilirsiniz. Nasıl daha iyi bir sınav sisteminin olabileceğini sorarak çocuğunuzun fikirlerini öğrenebilirsiniz. Seçim hakkında ne biliyorsunuz diye sorarak öncelikle neler bildiğini öğrenip sonrasında bildiği ve bilmediği konular hakkında doğruları konuşabilirsiniz.

Siz siyaset hakkında konuşurken öfkeli, kötü kelimeler kullanan bir kişi olmazsanız o da olmayacaktır. Amaç sadece vatandaşlık görevlerini anlatmak, kendi görüşünüzü nedenleriyle konuşmak ve karşı tarafı eleştirmeden dinlemeye çalışmak olmalıdır. Bunu çocuklarınıza öğretin. Çocuklarla siyaset konuşurken size karşıt görüşlü olan kişileri kötülemeyin. Bu size zor gelse de çocuğunuzun doğru seçimler yapabilmesi için önemlidir.

Çocuklarınızın siyaset hakkında konuşmasından korkmayın. Siyaset kavga, vahşet ya da saldırganlık değildir. Çocuklarınız sizden farklı şeyler söyleyebilir. Onları dinleyin. Aynı düşüncede olmanız gerekmez.

Zaten demokrasi de bu değil mi?"