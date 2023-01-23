﻿Coğrafya kader mi?

Berhtram Klaus, 66 yaşında bir seramik fabrikasından emekli olan Alman. Hamburg'da eşiyle yaşıyor. İkisi de emekli ve toplam 3 bin 150 Euro emekli maaşı alıyorlar.

Oturdukları evin pandemi ile birlikte yükselmesini fırsat bilip satışa çıkartıyorlar. 185 bin Euro'ya bir Türk komşusuna satıyor.

Evi alan İbrahim 58 yaşında 40 yıldır Almanya'da yaşıyor. Bir balık firmasında çalışıyor. Eşi gemi temizliğinde çalışıyor. İkisinin geliri 3 bin 200 Euro. Biriktirdikleri 40 bin Euro'yu peşin verip kalan bölüm için 20 yıllık kredi kullanıyorlar.

İbrahim, Berhtram'ın 66 yaşında sattığı bu evin borcunu tamamlayabilirse ve ölmez ise 78 yaşında mal sahibi olacak.

Bu borcu ödemek için iş çıkışı farklı bir iş yerinde daha çalışacak.

Karısı Aysel ise her gün 3 saat mesai yapacak.

Berhtram Klaus sattığı evden çıkıp kiracı olarak yaşamaya başlar. Parasını Türkiye'nin de arasında bulunduğu gelişmekte olan ülke tahvillerine yatırır. Yıllık yüzde 10 kupon faiz alacaktır. Buradan elde ettikleri gelirle Türkiye, Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde birer aylık tatil yaparlar.

Ömürlerinin kalan bölümünde rahat huzurlu ve kaliteli yaşamaya devam ederler.

Görmedikleri ülkeleri görüp, tatmadıkları lezzeti büyük bir yaşam sevinciyle tadarlar.

Gelelim Türkiye'ye…

Suna Hanım ve Tolga Bey İstanbul'da 40 yaşında doktorlar. Devlet hastanesinde çalışıyorlar ve iktidarın başlattığı düşük faizli konut kampanyasından faydalanmak için ünlü bir inşaat şirketinin kapısını çalarlar.

100 metrekare ev için istenilen para 7 milyon liradır.

2 milyon lirayı peşinat olarak ödeyip 5 milyon lirayı da kredi olarak kullanırlar. İkisinin toplam maaşı 70 bin liradır.

5 milyon kredi için 120 ay yani 10 yılda ödeyecekleri toplam para 7 milyon 200 bin lira. Ve aylık 59 bin lira taksit ödeyecekler. Ev kendilerine yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak.

Ellerinde kalan 10 bin lira ile çocuk okutup yaşamaya çalışacaklar. Tatil yapmayacak, hafta sonu mesai yapıp nöbete kalacaklar.

Buradaki insanlar orta sınıf denilen kesim.

10 bin lira ile yaşamak için ömürlerinin en güzel 10 yılını feda edecekler.

Yaşamdan 3 kesit verdim.

Berhtram Klaus, İbrahim ve Türkiye'den Doktor Suna ve Tolga…

100 metrekare ev için yaşanmamış hayatlar, kaybedilmiş sıkıntı ile geçirilen yıllar.

Sonra sesiz sedasız bu dünyadan çekip gitme…

Gel de İbn-i Haldun'un coğrafya kaderdir sözüne hak verme…