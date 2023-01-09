Piyasada yok denilen araçların stoklandığı yer bulundu

Çamlıca Camisi otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anları görüntüleyen kişi, “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek duruma tepki gösterdi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların üzerinde uzun zamandır orada durduklarını belli eden toz tabakasının olması dikkatlerden kaçmadı.

İHA'da yer alan habere göre, özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camisi otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

"NASILSA DEĞERLENİR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir kişi cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi.