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iPhone 13 almak isteyenlere kötü haber. Kimse ne olduğunu anlayamadı

iPhone 13 almak isteyen kullanıcılar teknoloji mağazasına gidince neye uğradığını şaşırdı. Çalışanlar mağazalarda iPhone 13 stokunun kalmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:41
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iPhone 13'ün stokları bitti

iPhone 13 almak isteyenlere kötü haber. Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Apple, fiyatları sebebiyle birçok kişi tarafından alınması imkansız görülen cihazlardandı. Ancak ortaya çıkan son iddialara göre iPhone 13'lerin stokları da tükendi.

Şu anda bir kişi iPhone 13 almak için 28 bin TL, iPhone 14 almak için 31 bin TL ödemek zorunda kalıyor. 

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; iPhone 13'ler kısa bir süreliğine indirime girdi. Bu da cihazların tükenmesine ve stoklarının bitmesine sebep oldu. iPhone 13 almak için herhangi bir teknoloji mağazasının yolunu tutan bir kişi muhtemelen stok bulamayacak. 

APPLE CİHAZLARIN GÜNCEL FİYATLARI

iPhone 11 64GB 16.000

iPhone 11 128GB 17.000

iPhone 12 64GB 24.000

iPhone 13 128GB 28.000

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