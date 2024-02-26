Eklem ve kemik kalkanı şifalı bitki

Ardıç yağının fıtık tedavisinde etkili olduğunu duysanız inanır mısınız? Evet ardıç meyvesinin yağı özellikle diz ağrılarını hafifletiyor fıtığın ağrısını azaltıyor. İşte detaylar…

Ardıç ağacının dallarının parçalanarak kazanlarda yakılmasıyla damıtılarak elde edilen ardıç yağı, terletici bir bitki olduğu için romatizma ve ağrılara iyi gelir.

Ağrıyan dizlere ardıç yağı ile yapılan masaj rahatlatıcı bir etki yaratır. Ayrıca boyun, bel ve kasık fıtığı olanlar için de ardıç yağı faydalıdır. Birkaç damla ile düzenli olarak ovulması, ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Diz ağrıları, 30-50 yaş arasındaki kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Yaş ilerledikçe dizlerdeki eklem sıvısı azalır ve yürümede zorluk yaşanır. Kireçlenme, kemik erimesi, romatizma, menisküs, fazla kilo gibi sorunlar diz ağrılarının şiddetlenmesine neden olabilir.

Diz ağrılarından kurtulmak için alternatif tıp yöntemlerini denemek isteyenler, “diz ağrısına ne iyi gelir” sorusuna cevap arıyor. Geçmeyen diz ağrılarının yanında boyun ve bel fıtığı için de çok etkili olan ardıç yağı, düzenli kullanıldığında çok fayda sağlıyor.



