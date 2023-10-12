Çöp evin duvarında asılıydı: Görevliler görünce inanamadı

Adana’da 78 yaşında bir kadının yaşadığı evden 2 kamyon çöp çıktı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının evinde duvara asılı olan takvimi görenler gözlerine inanamadı.

KAYNAK: İHA
Çöp evin duvarında asılıydı: Görevliler görünce inanamadı

Adana’da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER’e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıktı. Yaşlı kadın, “Eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Tek benim evim böyle değil. Ekipler herkesin evini temizliyor” dedi. Evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu görüldü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen’in eşi Mehmet, 20 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı’nda oturmaya başladı.

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2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özgen’in son yıllarda yaşa bağlı ortaya çıkan ‘Alzheimer’ hastalığı nedeniyle evi adeta çöp eve dönüştü. Son aylarda ise kokudan şikayet eden apartman sakinleri CİMER’e yazarak konuyu bildirdi. Seyhan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi.

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Evden 2 kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü.

“NASIL OLDU BÖYLE HATIRLAMIYORUM”

Evi temizlenirken İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yıldız Özgen, “Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Ekipler herkesin evini temizliyor. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum” dedi.

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Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak ‘Alzheimer’ hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı içinde bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

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