Çöpten yemek toplayan yaşlı kadının sözleri yürek burktu: Evde ekmek yok ne yapayım

Konya’da yaşayan Şerife isimli kadının çöplerden yemek toplayan kadının hayat mücadelesi, görenleri duygulandırdı. Çöpten yemek topladığı sırada görüntülenen yaşlı kadın, hayatını sürdürebilmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.

MerhabaTV tarafından kaydedilen görüntülerde, Konya'da yaşayan Şerife isimli bir kadının hayatını idame ettirmek için çöpten yemek topladığı görülüyor. Mecbur kaldığı için çöpten yemek aradığını söyleyen kadın, "Yok yok evde ekmek yok, ne yapayım" diye konuştu.

Ev aradığını söyleyen yaşlı kadın, "Ev geçinmiyor, ev arıyorum bir yandan. Mecbur kaldım çıktım. Eşim öldü, 3 oğlum öldü, oturduğum yeri görsen... ev sahibi çık diyor. Dama çıkıp kendimi öldüreceğim" sözleriyle yürek burktu.