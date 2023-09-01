Çöpten yemek toplayan yaşlı kadının sözleri yürek burktu: Evde ekmek yok ne yapayım

Konya'da yaşayan ve geçinmek için çöpten yemek toplayan Şerife isimli yaşlı kadının sözleri yürek burktu.

Çöpten yemek toplayan yaşlı kadının sözleri yürek burktu: Evde ekmek yok ne yapayım

Konya’da yaşayan Şerife isimli kadının çöplerden yemek toplayan kadının hayat mücadelesi, görenleri duygulandırdı. Çöpten yemek topladığı sırada görüntülenen yaşlı kadın, hayatını sürdürebilmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.

MerhabaTV tarafından kaydedilen görüntülerde, Konya'da yaşayan Şerife isimli bir kadının hayatını idame ettirmek için çöpten yemek topladığı görülüyor. Mecbur kaldığı için çöpten yemek aradığını söyleyen kadın, "Yok yok evde ekmek yok, ne yapayım" diye konuştu.

Ev aradığını söyleyen yaşlı kadın, "Ev geçinmiyor, ev arıyorum bir yandan. Mecbur kaldım çıktım. Eşim öldü, 3 oğlum öldü, oturduğum yeri görsen... ev sahibi çık diyor. Dama çıkıp kendimi öldüreceğim" sözleriyle yürek burktu.

yasli-kadin-2.jpg

İlgili Haberler
Ağlanacak halimize sabaha kadar güldürecek karikatür. Emre Ulaş zavallı emeklileri çizdi
Memur ve emeklisinin zammı belli oluyor. İtiraz bile edemeyecekler
Zam oranı ve en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu
Emekliler bunu yaparsa maaşı kesilecek ve faiziyle birlikte geri alınacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Turhan Çömez Sağlık Bakanı Koca'yı düelloya davet etti Güncel
Turhan Çömez Sağlık Bakanı Koca'yı düelloya davet etti
Türkiye'nin gururu Atatürk'ün kızları. Eda, Ebrar, Zehra ve diğerleri. Ağlattınız bizi Spor
Türkiye'nin gururu Atatürk'ün kızları. Eda, Ebrar, Zehra ve diğerleri. Ağlattınız bizi
Filenin Sultanları finalde! İtalya'yı eledik Spor
Filenin Sultanları finalde! İtalya'yı eledik
Ankara'da skandal görüntüler. Küçücük çocukları nişanladılar Güncel
Ankara'da skandal görüntüler. Küçücük çocukları nişanladılar
Mağdur edildiği iddiasıyla, tüfekle iş yerini bastı Güncel
Mağdur edildiği iddiasıyla, tüfekle iş yerini bastı
Lastiği patlayan cip şarampole düştü: 3 yaralı Güncel
Lastiği patlayan cip şarampole düştü: 3 yaralı