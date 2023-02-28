Çörek otu kanser tedavisinde nasıl etkili oluyor?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çörek otunun faydaları dikkat çekti.

Çörek otu, kanser tedavisinde kullanılan etkili bitkilerden biri olan çörekotunda bulunan timokinon maddesi, kansere karşı savaşır ve kanser hücrelerinin intihar etmesini sağlar.

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu bitkisi Dünya’da genellikle Batı Asya, Ortadoğu ve Avrupa’da Türkiye’de ise Konya yöresinde yetişmektedir. Çörek otu tohumları ve yağı, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde doğal tıbbi ilaç olarak yüzyıllardır tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

Çörek otu (Nigella Sativa) bitkisinin tohumları, bitkinin aktif bileşenlerini içermektedir. Çörek otu yağı, çörek otu tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilir. Soğuk pres yöntemiyle üretilen yağlar, yüksek sıcaklığa maruz kalmadıkları için trans yağ asitleri de oluşmamaktadır.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Çörek otu ve yağını sabah kahvaltınızda peynirlerinize, öğünlerinizde salatalarınıza ya da yoğurdunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.