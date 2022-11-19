Sokak köpeğinin kovaladığı çocuğu kurtardı

Sokaklarda dolaşan başıboş köpekler tehdit olmaya devam ediyor. Özellikle çocukların hedef haline geldiği durumlarda bazı saldırılar ölümle sonuçlanıyor. Bu sefer ise durumu önceden sezen bir sürücü, saldırının önüne geçti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Deva Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen Kemalettin Şahin, kaldırımda yürüyen çocuğun arkasından bir köpeğin havlayarak gittiğini gördü.

KORNA ÇALARAK UZAKLAŞTIRDI

Korkan çocuğu fark eden sürücü, korna çalıp otomobilini kaldırıma doğru yanaştırarak, hayvanın uzaklaşmasını sağladı.

Köpek saldırısından kurtulan çocuk hızla bölgeden uzaklaştı.