Başıboş sokak köpeğini barınağa götüren ekiplere çirkin saldırı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri başıboş köpeklerin saldırılarıyla pek çok vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından hastalıklı olma ihtimali üzerinde durulan, yaralı ve saldırgan başıboş köpekleri toplayarak barınağa almaya başladı.

Fakat önceki gün ekipler bir köpeği barınağa almaya çalıştıkları sırada bir grubun saldırısına uğradı.

Belediye ekiplerine fiziksel olarak müdahale edip durdurmaya çalışan grup, görevlileri tehdit etti. İşini yapan belediye ekiplerini görüntüleyen şahıslar sosyal medyada hedef gösterdi.

TÜRKİYE'NİN BİTMEYEN BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Bir süre önce başıboş köpek saldırısına uğrayan 72 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Ondan önce ise Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olayda 2 yaşında bir çocuk ve ablası başıboş bir köpek tarafından ısırılmış, 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin hayatını kaybetmişti.

Bundan bir süre önce de başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun altında alan 9 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, günler süren yaşam savaşını kaybetmişti. Ondan kısa bir süre önce de 20 yaşındaki Rabia Kallı başıboş köpeklerden kaçarken yaşamını yitirmişti.

Bu iki ölümden önce de yurdun muhtelif yerlerinde onlarca saldırı meydana gelmiş, hemen her yaştan yüzlerce vatandaş zarar görmüştü.