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Başıboş sokak köpeğini barınağa götüren ekiplere çirkin saldırı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki başıboş bir köpeği barınağa alan belediye ekipleri tehdit ve saldırıya uğradı

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 21:29
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Ankara'da başıboş sokak köpeğini barınağa götüren ekiplere çirkin saldırı

Başıboş sokak köpeğini barınağa götüren ekiplere çirkin saldırı
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Gölbaşı Belediyesi ekipleri başıboş köpeklerin saldırılarıyla pek çok vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından hastalıklı olma ihtimali üzerinde durulan, yaralı ve saldırgan başıboş köpekleri toplayarak barınağa almaya başladı.

Fakat önceki gün ekipler bir köpeği barınağa almaya çalıştıkları sırada bir grubun saldırısına uğradı.

Belediye ekiplerine fiziksel olarak müdahale edip durdurmaya çalışan grup, görevlileri tehdit etti. İşini yapan belediye ekiplerini görüntüleyen şahıslar sosyal medyada hedef gösterdi.

TÜRKİYE'NİN BİTMEYEN BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Bir süre önce başıboş köpek saldırısına uğrayan 72 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Ondan önce ise Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olayda 2 yaşında bir çocuk ve ablası başıboş bir köpek tarafından ısırılmış, 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin hayatını kaybetmişti.

Bundan bir süre önce de başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun altında alan 9 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, günler süren yaşam savaşını kaybetmişti. Ondan kısa bir süre önce de 20 yaşındaki Rabia Kallı başıboş köpeklerden kaçarken yaşamını yitirmişti.

Bu iki ölümden önce de yurdun muhtelif yerlerinde onlarca saldırı meydana gelmiş, hemen her yaştan yüzlerce vatandaş zarar görmüştü.

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Gerçek hayvansever
11.10.2022 22:03
Ekiplere saldıranlara başı boş köpekler verilmeli sahiplendirilmeliler ve köpeğe nasıl baktıklarıda düzenli aralıklarla takip edilmelidir  
 
TEOMAN
11.10.2022 22:02
Hayvanlara eziyet etmeyelim, onlara kötü davranmayalım, onlara küçük yaşam alanları da yapalım, besleyelim. Ancak onlara kutsal muamelesi de yapmayalım.  
 
Şerif
11.10.2022 21:45
Bravo ekipler en iyisini yapmışlar.  
 
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