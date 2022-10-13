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  • Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana öldü. Durdurun artık bu köpek terörünü

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana öldü. Durdurun artık bu köpek terörünü

Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:30
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Bakırköy'de köpekler bir çocuğu hayattan kopardı. Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana öldü. Durdurun artık bu köpek terörünü
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Vahşet Bakırköy Ataköy'de gerçekleşti. Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad yaşamını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde, başı boş sokak köpekleri yol kenarında yürüyen 5 çocuğu kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Korkuyla kaçan çocuğa otomobil çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Arabanın çarpmasıyla metrelerce sürüklenen çocuk yerde yığıldı. Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerinde ise olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

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Mustafa
13.10.2022 15:40
Şu başıboş itleri sağda solda sorumsuzca besleyen İttaparlar cinayetten yargılanmadıkça bu acılar bitmez  
 
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