Tekirdağ'da otomobil beton bloğa çarptı: Anne hayatını kaybetti, bebeği ağır yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da otomobilin beton bloğa çarpması sonucu meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti, bebeği de ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da otomobil beton bloğa çarptı: Anne hayatını kaybetti, bebeği ağır yaralandı

Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde saat 02.45 sıralarında, Tekirdağ istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 59 AFF 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidinin bulunduğu kısımda beton bloğa çarptı.

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Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Yeşim Yarar Özsayın (36), olay yerinde hayatını kaybederken, bebeği K.Ö. ise ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ve bebek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Namık Kemal Üniversitesi’ne kaldırılan bebeğin tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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