﻿Çorum Boğazkale SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Çorum Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1- T.C. Vatandaşı Olmak
2- Medine Hakları Kullanmaya Ehliyeti Olmak
3- Başvuru Tarihiyle 18-55 Yaş aralığında bulunmak
4- Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak
5- Adli Sicil Kaydı Bulunmamak
6- T.C.K. 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlerin bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affina uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karş: suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüy kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.
8- İlan yayınlanma süresi 16.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasıdır
9- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Personel alıp almamakta serbesttir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Diploma Fotokopisi
4- Sağlık Raporu
5- Adli Sicil Kaydı
6- İkametgâh Belgesi
7- Varsa Sürücü Belgesi (Ehliyet)
8- Varsa Kalorifer Ateşleyici Belgesi
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