﻿Çorum Boğazkale SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Çorum Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- T.C. Vatandaşı Olmak

2- Medine Hakları Kullanmaya Ehliyeti Olmak

3- Başvuru Tarihiyle 18-55 Yaş aralığında bulunmak

4- Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

5- Adli Sicil Kaydı Bulunmamak

6- T.C.K. 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlerin bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affina uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karş: suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüy kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

8- İlan yayınlanma süresi 16.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasıdır

9- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Kimlik Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi

4- Sağlık Raporu

5- Adli Sicil Kaydı

6- İkametgâh Belgesi

7- Varsa Sürücü Belgesi (Ehliyet)

8- Varsa Kalorifer Ateşleyici Belgesi