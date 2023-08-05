Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum’da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

KAYNAK: AA
Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, bir süre önce aralarında husumet arkadaşlar Furkan K. ve Furkan Y, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak’ta karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan Y, adaşını bıçakla göğüs, bacak ve kolundan yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı Furkan K, çevrede bulunanlar tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan Furkan K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Son Haberler
Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti Magazin
Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti
Adıyaman'da orman yangını Güncel
Adıyaman'da orman yangını
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı Güncel
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak Güncel
İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak
Ekmek ve simide 6 ay içinde ikinci zam! Durmak yok zamlara devam Ekonomi
Ekmek ve simide 6 ay içinde ikinci zam! Durmak yok zamlara devam
'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia Spor
'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia
Japonya Norveç'i eledi. Çeyrek finale çıktı Spor
Japonya Norveç'i eledi. Çeyrek finale çıktı