Merkez Bankası'nın rezervlerinin neden düştüğü ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerle ilgili istatistikleri yarın açıklanacak ama sızan bilgilere göre net rezervlerde geçen hafta 5,9 Milyar düşüş kaydedildiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre bu rezerv düşüşünde 4,1 Milyar dolarlık satışın büyük pay tuttuğu öğrenildi.

REZERVLERDE DEV DÜŞÜŞ

Merkez Bankası aralıkta döviz alışı yapsa da bu yılın ilk iki ayında rezerv kaybı yaşamaktan kaçınamadı. Bankacıların hesabına göre geçen hafta net uluslararası rezervler 5.9 milyar dolar geriledi, bu gerilemenin 4.1 milyar doları ise döviz çıkışı şeklinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın analitik bilançosuna göre 23 Şubat haftasında ise net rezervler 5.9 milyar dolar azaldı bu azalışın 4.1 milyar doları ise döviz satışı olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervlerinin ise 2.4 milyar dolar düşerek 131.8 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor. Böylece 6 haftadır toplam rezervler aralıksız erirken şubat boyunca dolar ve Euro sepet kuru, TL karşısında yaklaşık yüzde 3 yükseliş gösterdi. Bankacılar yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinin de sürdüğüne işaret etti.

TOPLAM REZERVLER DE GERİLEDİ

Merkez Bankası haftalık döviz rezervlerinin durumuna ilişkin veri yarın 14.30'da açıklanacak. Toplam döviz rezervlerinde de tıpkı net rezervler gibi bu hafta erime yaşandı. 16 Şubat haftasındaki toplam rezervler 134.2 milyar dolar seviyesinden 131.8 milyar dolara düştü.

SWAP HACMİ ETKİLİ OLDU

Bankacılık sektörü uzmanları net rezerv içinde değerlendirilen yurtiçi bankalarla yapılan swap hacminin 23 Şubat haftasında 1.8 milyar dolar azalmasının geçen hafta net rezervi olumsuz etkilediğini vurgularken altın fiyatlarının yükselmesinin de net rezervde 0.3 milyar dolarlık artışa yol açtığını kaydetti.

DÖVİZ REZERVLERİNİN YETERLİLİK SEVİYESİ NEDİR?

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin KKM dahil toplam döviz açık pozisyonu 2023 sonunda 138,8 milyar dolara kadar geriledikten sonra yatay seviyede kaldı.