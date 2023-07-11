Çorum'da kaçak sigara operasyonu

İHA'dan edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda, bir şahsın iş yerinde doldurulmuş makaron sigara sattığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramalarda 49 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara ile 4 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Kaçak sigara ve sarma makinalarına el koyan polis ekiplerinin, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlattığı öğrenildi.