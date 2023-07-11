Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Çorum'da kaçak sigara operasyonu

İHA'dan edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda, bir şahsın iş yerinde doldurulmuş makaron sigara sattığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramalarda 49 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara ile 4 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Kaçak sigara ve sarma makinalarına el koyan polis ekiplerinin, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlattığı öğrenildi.

aw932444-03.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Özkan Uğur son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı Magazin
Özkan Uğur son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı
Dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Dört kaşık çorbası nasıl yapılır? Dört kaşık çorbası tarifinin malzemeleri neler?
İktidarın üst düzey yetkilisi Reuters’e konuşup dış güçlerden yardım istedi Ekonomi
İktidarın üst düzey yetkilisi Reuters’e konuşup dış güçlerden yardım istedi
Erdoğan NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Dünya
Erdoğan NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Rüyada mercan görmek ne demek? Rüyada mercan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada mercan görmek ne demek? Rüyada mercan görmek neye işaret?
Haydi Erdoğan vur masaya yumruğunu Güncel
Haydi Erdoğan vur masaya yumruğunu
Koah en fazla öldüren kaçıncı hastalık Sağlık
Koah en fazla öldüren kaçıncı hastalık