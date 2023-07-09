Çorum'da sağanak hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü

Çorum'da dün gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede su baskını yaşandı.

Çorum'da sağanak hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü

DHA’nın haberine göre, Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, sokaklar ve caddelerden akan su nedeniyle, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine gece boyu tahliye çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan sağanak sonrası kentin değişik bölgelerinden 37 ihbar aldıklarını ve ekiplerin belirtilen adreslere giderek su tahliyesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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