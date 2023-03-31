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Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Çorum'da yapılan operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 10 kişi de tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:35
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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
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İHA'nın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu nakli ve satışı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda; 36,01 gram esrar maddesi, 4,56 gram eroin, 2,26 gram kokain, 19,80 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) hammaddesi, 686,26 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 64 adet ecstasy hap, 163 adet sentetik ecza maddesi, 577,34 gram metamfetamin, 5 adet tabanca, 4 adet tüfek, 42 mermi ile 12 bin 155 TL para ele geçirildi.

10 ZANLI TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 181’inci maddesinde yer alan 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 10 zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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