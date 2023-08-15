Çorum’daki gölete 6 yıldır su doldurulmadı. Susuz gölet

Çorum'da çiftçilerin tarımsal alanları sulamaları için 6 yıl önce yapılan gölete halen su konulmadı. Çorum Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından, 2017 yılında merkeze bağlı Eskiköy ve Eşençay köylerinde çiftçilik yapan vatandaşların kullanılması amacıyla yaklaşık 1.5 milyon lira harcanarak yapılan sulama göleti çürümeye terk edildi. Gölete su doldurulması için 2022 yılında 7 milyon TL ödenek ayrılmasına rağmen bu ödenek de kullanılmadı.

Gölete güvenerek arazilerine meyve ağaçları diken çiftçiler ise altı yıldır gölete su verilmediği için arazilerini taşıma su ile sulamak zorunda bırakıldı.

CHP milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bölgedeki çiftçilerimiz buradaki Mebran Havuzu’na güvenerek çevreye ciddi anlamda kiraz ağaçları diktiler. Ciddi anlamda seracılık yatırımı yaptılar. Karadeniz bölgesinin sebzesini ve kirazını bu bölge karşılıyor. Bölgede gerçekten çok çalışkan köylülerimiz var. Ama maalesef diktikleri ağaçlar kurumak üzere. AK Parti iktidarını uyarıyoruz: Bu havuzu bugünkü koşullarda 30 milyon liraya ancak yapabilirsiniz. Kızılırmak akıyor, Çorumlu bakıyor sözü geçerli hale geldi. Lütfen buranın suyunu bir an önce bağlayın. Bu havuz çürümeye yüz tutmuş durumda. Buraya harcanan para heba olmasın” dedi.