Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunların sunucuları doldu taştı. Okullar tatile girdi öğrenciler bilgisayar başına koştu

Okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından öğrenciler bilgisayar başına koştu. Evinde bilgisayarı olmayan öğrenciler internet kafelere akın ederken, bilgisayarları olanlar ise kendilerini odalarına kapadı.

GENÇLERİN TERCİHİ ONLİNE OYUNLAR

Gençlerin bilgisayar oyunu olarak tercih ettiği oyunlar ise genel olarak birbirleriyle oynayabildikleri online oyunlar. Bu oyunların başında da Özellikle Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunlar geliyor.

OYUN SUNUCULARINDA ÇÖKMELER MEYDANA GELİYOR

Öğrencilerin bu oyunlardaki serverlere yoğunlaşması nedeniyle oyunlarda sunucu yoğunluğu yaşanıyor. Öğrenciler, oyunlara girebilmek için dakikalarca sıra bekliyor. Bazı oyun sunucularında ise aşırı yoğunluktan çökmeler meydana geliyor.