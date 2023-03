Counter Strike 2'nin tanıtımı gerçekleşti. Milyonlarca oyunsever bu oyunu bekliyor

Valve'nin tanıtmaya hazırlandığı Counter Strike oyunu için CS2 tescilini alması sonucu Counter Strike’ın yeni versiyonunda bazı ana haritalar korundu. Yapılan açıklamaya göre ise oyunda görüntü kalitesi artırıldı.

Valve yeni Counter Strike oyunu hakkında Twitter üzerinden duyuru yaparken oyuna eklenen yeni özellikler için ise YouTube üzerinden üç farklı video yayınladı. Şirket yeni Counter Strike 2’yi mevcut oyun deneyiminin her sistemine, her içeriğine ve her parçasına yönelik bir revizyon olarak nitelendirildi.

HANGİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Counter Strike 2’de ilk olarak altı çizilen noktalar ise tick rate, sis bombaları ve haritalar oluyor. Oyun şirketi, Counter Strike 2’de tick rate sorununu çözeceklerini ifade ederken, sis bombaları konusunda da önemli adımlar atılıyor. Belki de oyundaki en önemli değişken olan haritaların da her yönden geliştirildiği belirtildi.