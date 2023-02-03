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Ocak’ta en çok kullanılan tarayıcılar belli oldu

Yeni yılın ilk ayında en çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:44
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Yeni yılda en çok tercih edilen internet tarayıcıları belli oldu

Ocak’ta en çok kullanılan tarayıcılar belli oldu
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2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, hala en çok tercih edilen tarayıcılardan biri.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer alabiliyor.

ZİRVEDE KİM VAR

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, StatCounter tarafından yayınlanan ocak ayı verilerinde, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,39'luk pazar payıyla Google Chrome oluyor.

Yalnızca Mac'lerde bulunmasına rağmen, Apple'ın masaüstü tarayıcısı Safari, yüzde 9,33 pazar payıyla en popüler üçüncü tarayıcı olarak listede yer aldı.

1. Google Chrome - %66,39 (+0,25)

2. Microsoft Edge - %11,09 (+0,11)

3. Apple Safari - %9,33 (+0,32)

4. Mozilla Firefox - %6,87 (-0,34)

5. Opera - %3,42 (+0,12)

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