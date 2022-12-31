Ronaldo resmen Arabistan'da. Formayla poz verdi

Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo'yla sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli süperstarın Al-Nassr'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken oyuncunun sezon başına 75 milyon dolar kazanması bekleniyor.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.

Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoşgeldin Cristiano" denildi.

Portekizli süperstar Al-Nassr'da eski Beşiktaşlı Talisca ve Vincent Aboubakar'la takım arkadaşı olacak.

Portekizli yıldız 7 numaralı formasıyla pozunu verdi.

