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Ronaldo formaları kapış kapış

Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmasının ardından Portekizli yıldızın formasını satın almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:41
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Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo'nun formaları kapış kapış satılıyor

Ronaldo formaları kapış kapış
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Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferinin duyurusundan hemen sonra Araplar yıldız futbolcunun formasına hücum etti.

Suudi kulübünün taraftarlarını resmi mağazalara giderek, uzun kuyruklar oluşturdu ve Ronaldo'nun 7 numaralı formalarını satın almaya çalıştı. 

Al Nassr kulübü yetkilileri ilk gün 2 binden fazla forma satıldığını, yoğun talebi karşılamaya çalıştıklarını söylediler.

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