Ronaldo formaları kapış kapış

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferinin duyurusundan hemen sonra Araplar yıldız futbolcunun formasına hücum etti.
Suudi kulübünün taraftarlarını resmi mağazalara giderek, uzun kuyruklar oluşturdu ve Ronaldo'nun 7 numaralı formalarını satın almaya çalıştı.
Al Nassr kulübü yetkilileri ilk gün 2 binden fazla forma satıldığını, yoğun talebi karşılamaya çalıştıklarını söylediler.
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