Cübbeli Ahmet başına sardığı 26 bin liralık İngiliz malı atkı - sarığı böyle savundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet başına sardığı 26 bin liralık İngiliz malı atkı - sarığı böyle savundu

Cübbeli Ahmet’in son katıldığı televizyon programında taktığı sarık çok konuşuldu.

Kamuoyunda “Cübbeli” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol Tv’de gündeme ilişkin yorumlar yapmaya devam ediyor.

Son programda sunucu Çağlar Cilara, izleyicilerin yoğun mesajlarına dayanamadığını söyleyerek Cübbeli Ahmet’e ünlü İngiliz markası Burberry’e ait 26 bin liralık ‘sarığını’ sordu.

“MARKAYA TAKILMAMAK LAZIM, GAVUR MALI HELALDİR”

Cübbeli Ahmet, “Markaya takılmamak lazım... Kafamı sıcak tutuyor. Gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir ama gavur gibi kullanmak haramdır” İfadelerini kulandı.

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“26 BİN LİRAYA SATILIYOR”

Dünyaca ünlü İngiliz markası Burberry’nin resmi internet sitesinde Cübbeli Ahmet’in başına sarık olarak taktığı kaşkol 26 bin 500 liraya satıldığı görüldü.

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