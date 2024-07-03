İstanbul'un göbeğindeki milyonluk evler kimlere ucuza gitti? Listede çok tanıdık isimler var

Gazeteci İsmail Arı’nın aktardığı bilgilere göre Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İBB Başkanlığı koltuğunda oturtulan AKP’li Mevlüt Uysal’ın döneminde, KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında dikkati çeken işlemlere imza atıldı.

İşte KİPTAŞ’tan ucuza ev alan AKP’li isimler:

Ahmet Hamdi Çamlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski şoförü ve AKP İstanbul Milletvekili. Üç daireyi liste satış fiyatından yaklaşık yüzde 22 daha ucuza aldı.

Hatice Nur Yerlikaya: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi. Yüzde 29 indirimle daire aldı.

Vasip Şahin: Ankara Valisi. Yüzde 27,50 indirimle ev sahibi oldu.

Fatma Betül Sayan Kaya: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili. 2 milyon 303 bin TL değerindeki evi 1 milyon 766 bin TL’ye aldı.

Aybüke Eda Aşkın Bak: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın kızı. Yüzde 24,64 indirimle ev sahibi oldu.

Mustafa Ilıcalı: Eski AKP Milletvekili ve Acun Ilıcalı’nın amcası. İki daireyi 881 bin TL’ye aldı.

Arzu Erdem: Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne getirilen Cengiz Erdem’in eşi. Yüzde 32,44 indirimle ev sahibi oldu.