Cübbeli Ahmet de TikTok hesabı açtı. ''Videoya maşaallah demeden bakmamanız önemle rica edilir. Aksi takdirde...''

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TikTok hesabı açmasının ardından 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de TikTok hesabı açtı.

Göz ameliyatı olduğu bilinen Cübbeli Ahmet, hastaneden video paylaşmıştı. Şimdi de adına TikTok hesabı açtı ve dua istedi.

Paylaşımda "Cübbeli Hoca, hastâneden taburcu oldu. Şekerden mütevellit bâzı kanamalardan dolayı sol gözü tam düzelmediği halde sağ gözüyle Mahmud Efendi Hazretlerimizin şiirlerini topladığı kitaba çalışmaya devâm ediyor. Sol gözünün tam şifâ bulması ve kanamalar olmaması için sizlerden de duâ bekliyor. Çalışmanın şu anda tashîhine devâm edilen noktasındaki hadîs-i şerîf ve beytin size de birşeyler anlatmasını umuyoruz. Bir de videoya mâşâallâh demeden bakmamanız önemle ricâ edilir!" denildi. "Aksi takdirde..." cümlesi yarım bırakılarak #cubbeliahmethoca #tiktok etiketleri kullanıldı.

Paylaşımda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ameliyat sonrası devam eden göz rahatsızlığına rağmen ders verirken çekilen bir video yayınlandı.