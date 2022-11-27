27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Cübbeli Ahmet de TikTok hesabı açtı. "Videoya maşaallah demeden bakmamanız önemle rica edilir. Aksi takdirde..."

Cübbeli Ahmet de TikTok hesabı açtı. "Videoya maşaallah demeden bakmamanız önemle rica edilir. Aksi takdirde..."

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de TikTok hesabı açtı. İlk paylaşımı yapıldı. Paylaşımdaki "Videoya maşaallah demeden bakmamanız önemle rica edilir. Aksi takdirde..." detayı dikkat çekti.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:34
Takip Et

Cübbeli Ahmet TikTok hesabı açtı

Cübbeli Ahmet de TikTok hesabı açtı. ''Videoya maşaallah demeden bakmamanız önemle rica edilir. Aksi takdirde...''
+
Aa
-

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TikTok hesabı açmasının ardından 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de TikTok hesabı açtı.

Göz ameliyatı olduğu bilinen Cübbeli Ahmet, hastaneden video paylaşmıştı. Şimdi de adına TikTok hesabı açtı ve dua istedi.

Paylaşımda "Cübbeli Hoca, hastâneden taburcu oldu. Şekerden mütevellit bâzı kanamalardan dolayı sol gözü tam düzelmediği halde sağ gözüyle Mahmud Efendi Hazretlerimizin şiirlerini topladığı kitaba çalışmaya devâm ediyor. Sol gözünün tam şifâ bulması ve kanamalar olmaması için sizlerden de duâ bekliyor. Çalışmanın şu anda tashîhine devâm edilen noktasındaki hadîs-i şerîf ve beytin size de birşeyler anlatmasını umuyoruz. Bir de videoya mâşâallâh demeden bakmamanız önemle ricâ edilir!" denildi. "Aksi takdirde..." cümlesi yarım bırakılarak #cubbeliahmethoca #tiktok etiketleri kullanıldı.

Paylaşımda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ameliyat sonrası devam eden göz rahatsızlığına rağmen ders verirken çekilen bir video yayınlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ceyhan
27.11.2022 11:01
Yahu arkadaş şu mubtezele haddini bilditecek kimse yok mu bu ülkede.vallahda billahda geleceğin fetö su.  
 
Vatandaşa
27.11.2022 11:00
Birhurma,birhırka ile sabır şükür tavsiye etti. Villasında lüks arabasına binerek sıra beklemeden randevu almadan lüks hastanede ameliyat oldu ve aracı ile eve döndü.  
 
Bunlar batıya kafir derler.
27.11.2022 10:53
Kafir dediklerinin tüm icadlarından tepe tepe zevk alarak yararlanırlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
1
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
2
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
3
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Salı günü motorine bakın ne geliyor
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
4
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿Saray'dan en iyi sızıntı haberleri alan yandaş gazeteci erken seçimin tarihini açıkladı. Selvi çok kıskanacak
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
5
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
6
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
7
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alacak
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alacak
﻿Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alacak
﻿Tarihte bugün 27 Kasım
﻿Tarihte bugün 27 Kasım
﻿Tarihte bugün 27 Kasım
﻿MSB açıkladı: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Meral Akşener'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
﻿Meral Akşener'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
﻿Meral Akşener'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.