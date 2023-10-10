Cübbeli Ahmet İsmail Türüt’ten İmamoğlu için şiir istedi. Türüt’ün yanıtı ortalığı karıştıracak

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü türkücü İsmail Türüt’ten İmamoğlu için şiir yazmasını istedi.

Cübbeli Ahmet İsmail Türüt’ten İmamoğlu için şiir istedi. Türüt’ün yanıtı ortalığı karıştıracak

Editör: Ayşe Memiş

Rizeli ünlü sanatçı İsmail Türüt Ahmet Mahmut Ünlü'yü ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Cübbeli Ahmet ilginç bir anı paylaştı.

Cübbeli Ahmet şarkıcı Türüt'ten 2024 31 Mart Belediye seçiminden önce İmamoğlu hakkında da bir şiir bestelemesini istedi.

Türüt’ün ise bu istek karşısında “Tamam söz veriyorum, onun aleyhine de millî bir duruşa işaret eden bir türkü yazacağım” diye söz verdiği aktarıldı.

Cübbeli Ahmet’in resmi sosyal medya hesabından ziyaret şöyle anlatıldı:

İsmail Türüt Beyefendi Cübbeli Ahmet Hoca’yı hânesinde ziyâret etti. Sohbet muhabbet ettiler, o sırada Cübbeli Hoca ona: “Belediye seçiminden önce İmamoğlu hakkında da bir şiir bestele.” dedi.

O da: “Tamam söz veriyorum, onun aleyhine de millî bir duruşa işaret eden bir türkü yazacağım.” diye söz verdi.

Allâh-u Teâlâ sesine nefesine kuvvet versin, vatana, millete ve dine destek veren daha nice şiirler yazmasını nasîb eylesin, sıhhat ve afiyette dâim eylesin. Âmîn!

Cübbeli Ahmet'in bu isteği ve şarkıcı Türüt'ün bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

İşte sosyal medyada gelen bazı yorumlar:

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Cübbeli Ahmet'in paylaşımı:

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