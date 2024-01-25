İsmail Türüt AKP'nin adayını şarkıyla yağladı

Abdullah İstenci
İsmail Türüt AKP'nin adayını şarkıyla yağladı
Yerel seçimler 31 Mart’ta gerçekleşecek AKP Ankara ve İstanbul adaylarını duyurdu. İstanbul’da AKP’nin Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi oldu.

Yerel seçimler 31 Mart’ta gerçekleşecek AKP Ankara ve İstanbul adaylarını duyurdu. İstanbul’da AKP’nin Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi oldu.

Daha önce birçok siyasi isme şarkı yazan İsmail Türüt bu kez AKP’nin Maltepe Belediye Başkan adayına şarkı yazdı.

Türüt’ün yazdığı şarkı:

AK Parti, sol yanında MHP

Kadem Ekşi geliyor hazır mısınız Maltepe

Mühendistir mühendis mevzuatı biliyor

Siyasetin kalbinden beşiğinden geliyor

Maltepe’nin çocuğu Maltepe’yi tanıyor

Tam bir görev insanı hizmeti için yanıyor

İdare onun işi yönetmek onun işi

Birikmiş sorunları halletmek onun işi

Verin kademeleri uçursun Maltepe’yi

Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi.

Öte yandan Türüt’ün yanında Kadem Ekşi ve partiden isimlerin olduğu görüldü. Türüt daha önce de Altılı Masa, Sedat Peker için şiirler söylemişti.

Türüt, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı ve azmettirici Yasin Hayal'e övgüler düzdüğü "Plan yapmayın plan" isimli bir şarkı yapmıştı.

Daha önce de Türüt CHP’ye hakaretler etmişti.

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