Ümit Özdağ Atatürk’ün sözünü söyledi Cübbeli Ahmet çılgına döndü

Ümit Özdağ’ın katıldığı bir televizyon programında Atatürk’ün ‘Türk çocuğu artık Arap çölleri için kanını dökmeyecektir’ sözlerini hatırlatması üzerine Cübbeli Ahmet adeta çılgına döndü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Özdağ Atatürk’ün sözünü söyledi Cübbeli Ahmet çılgına döndü

Editör: Özge Ceren Çimen

İsrail ile HAMAS arasında operasyonlar giderek şiddetini artırırken, İsrail’in masum sivillere yönelik saldırıları da devam ediyor.

Bu durum karşısında bazı vatandaşlar ve gruplar Mehmetçiğin, Gazze’ye gitmesi yönünde taleplerde bulunurken, yapılan protesto gösterilerinde ‘Mehmetçik Gazze’ye’ sloganları atıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da bu talepler ve sloganlar üzerine Flash Haber Tv’de katıldığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak ''Türk çocuğu artık Arap çölleri için kanını dökmeyecektir'' dedi.

"ÜMİT ÖZDAĞ ZİHNİYETİNE YUH OLSUN DİYORUM"

Özdağ’ın bu sözleri Cübbeli Ahmet’i adeta çılgına çevirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cübbeli’nin, bu sözlerin Atatürk’e ait olduğunu bilmediği ortaya çıktı.

Cübbeli paylaşımında, ‘‘Şu saatte Flash TV'de "Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?" sorusunu cevaplarken; "Artık Arap çöllerinde Mehmetçiğin dökeceği kan yok" şeklinde cevap vererek Gazze’mizi, Filistin’imizi, Kudüs’ümüzü ve Mescid-i Aksâmızı "Arap çölleri" diye aşağılayan Ümit Özdağ zihniyetine yûh olsun diyorum. Herkes bilsin ki bu savaş Gazze'de bitmeyecek, Mescid-i Aksâ'da durmayacak, 20 küsûr vilâyetimizin de içinde bulunduğu "Vaad edilmiş Topraklar" projesini gerçekleştirinceye kadar Yahûdî ve arkasındaki küffâr durmayacak’’ ifadelerini kullandı.

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ÜMİT ÖZDAĞ CEVAP VERDİ

Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cübbeliye cevap verirken, ‘‘Cübbeli Ahmet, Türk askerinin kanının bir daha Arap çölleri için dökülmeyeceğini söyleyen Trablusgarp’ta,, Filistin’de, Suriye’de savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk ve Türk askeri cephede savaşırken siz medrese mensupları “din adamı askere gitmez” masalı ile fiilen asker kaçağı durumundaydınız. İstiklal Harbine bile katılmadınız. Atatürk Konya’da bundan dolayı sizi azarladı. Sen jetski ile gezerken milletin çocuğunu Araplar için savaşması için Ortadoğu’ya yollayamazsın. Araplar adam değil mi? Kendi vatanlarını savunamazlar mı? 860 sene Ortadoğu’yu Türk milleti savundu. Yetmez mi? Kıbrıs’ta, PKK ile mücadelede Filistin’den gelip yanımızda savaşan birisini tanıyor musun? Bak Ahmet, bir konuşmanda Mahmut Hocanın odasına girdim. Yatakta elinde bastonu ateş eder gibi yattığını gördüm. Meğer Çeçenistan’da savaşıyormuş diyordun. Bak ŞİRK ehli, Al eline bastonunu gir yatağına sen de Ortadoğu’daki savaşa katıl. Türk askerinin kanı üzerinden bu ucuz siyaset yapma. Ahmet birde sakın Zafer Partisine İslam öğretmeye kalkma. Zafer Partisi önce Anıtkabir sonra Hoca Ahmet Yesevi dergahı ve em son Hacı Bektaş Veli türbesi ziyaret edilerek kuruldu. Biz 2002 sonrası müslümanları değiliz. 1000 senedir müslümanız elhamdülillah’’ yazdı.

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