Cübbeli Ahmet: "Polisin barikatını niye aşıyorsun? Polisle mücadele var mıdır İslam'da?"

Cübbeli Ahmet'ten İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nda polisle mücadele edip taş atanlara tepki: "Polisin barikatını niye aşıyorsun? Polisle mücadele var mıdır İslam'da?"
22 Ekim 2023 Pazar
Cübbeli Ahmet'ten İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nda polisle mücadele edip taş atanlara tepki: "Polisin barikatını niye aşıyorsun? Polisle mücadele var mıdır İslam'da?"
Cübbeli Ahmet'ten İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nda polisle mücadele edip taş atanlara tepki: "Polisin barikatını niye aşıyorsun? Polisle mücadele var mıdır İslam'da?"